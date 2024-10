«Ahora mismo hay dos tramos del Corredor Mediterráneo en los que no se hace nada y uno de ellos es el Almería-Granada»

«Lorca condiciona la llegada del AVE a Almería y lo fija para el 2027»

«Desde que el ministro Ábalos dijera que el AVE estaría enAlmería en 2026, todos han repetido lo mismo. Yo estoy convencido de que las obras están terminadas en ese año, en 2026, pero hasta que no pasemos el soterramiento de Lorca aquí no llega el tren». Para GarcíaCalvo el error está en que miramos solamente la provincia de Almería, pero el tren no puede terminar en Lorca, «y Lorca nos condiciona».Las obra se han empezado muy tarde, en abril de este y tiene 32 meses de plazo de ejecución, con lo que, según García Calvo, «nos iríamos al final de 2026» aunque advirtió que cuando terminen las obras la Agencia de Seguridad Ferroviaria Española tendrá que validar y comprobar todo, desde los planos a los maquinistas «y eso no se sabe cuando terminará». El secretario de Estado José Antonio Santano anunció hace unos días en Cartagena que el AVE llegaría en 2027 « y yo me atrevo a decir también que no será antes porque, insisto, el soterramiento en Lorca lo condiciona».