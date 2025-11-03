Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. I.

Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»

Reiteran que la actuación se plantea en una zona colindante a los terrenos delimitados por el Ciemat como «contaminados por radiactividad»

E. P.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

La organización Ecologistas en Acción ha presentado hasta once alegaciones en las que solicita a la Junta de Andalucía que declare «inviable» el plan para ... desarrollar el sector PA-4 de Palomares, frente a la playa de Quitapellejos de Cuevas del Almanzora (Almería), donde se han proyectado 1.600 viviendas y un hotel en un área «muy cerca de la zona contaminada por radioactividad» a raíz del accidente nuclear que tuvo lugar en 1966.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  10. 10 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»

Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»