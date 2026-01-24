Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Restos del bombardero estadounidense B52 caído sobre la población de Palomares en enero de 1966. J. J. Mullor / Archivo

60 años del accidente de Palomares

Ecologistas en Acción de Almería denuncia seis décadas de «inacción» en Palomares

La entidad alerta de que «posiblemente, más del 90% del plutonio-241 original ya se ha convertido en americio-241, cuya vida media es de 432 años»

A. M.

Almería

Sábado, 24 de enero 2026, 23:38

Ecologistas en Acción Almería ha denunciado públicamente «la persistente inacción» de las administraciones públicas ante «la contaminación radiactiva que aún afecta a Palomares» y alerta ... del «grave riesgo» que supone impulsar nuevos desarrollos urbanísticos sobre suelos y entornos que no han sido descontaminados.

