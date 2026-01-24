Ecologistas en Acción Almería ha denunciado públicamente «la persistente inacción» de las administraciones públicas ante «la contaminación radiactiva que aún afecta a Palomares» y alerta ... del «grave riesgo» que supone impulsar nuevos desarrollos urbanísticos sobre suelos y entornos que no han sido descontaminados.

Esta declaración llega con motivo del 60 aniversario de la catástrofe nuclear de Palomares (1966–2026) y la organización ecologista ha solicitado «formalmente su personación» en el expediente del Proyecto de Urbanización del sector PA-4 de Palomares, promovido por la Junta de Compensación para el Desarrollo de la Unidad de Ejecución PA-4, que actualmente se tramita por el ayuntamiento correspondiente.

Así, denuncian que este procedimiento «se está desarrollando sin haber sido citada a la consulta pública, vulnerando los principios de participación ciudadana, transparencia administrativa y protección ambiental recogidos en la normativa vigente». Consideran que, sesenta años después del accidente nuclear, «la contaminación radiológica no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia formas más peligrosas». Parte del material liberado en 1966 contenía plutonio-241, que durante su vida media útil, 14,3 años, se transforma progresivamente en americio-241, por lo que transcurridas casi seis décadas, se podría asegurar que «casi el cien por ciento del plutonio-241 original ya se ha convertido en americio-241, un elemento más radiotóxico y más móvil en el medio ambiente, especialmente peligroso por inhalación», y, «lamentablemente, puede perdurar durante siglos, pues su vida media es de 432 años».

Ecologistas en Acción advierte que la «no descontaminación» del plutonio ha generado «un riesgo creciente de contaminación del aire», ya que el americio «puede resuspenderse en forma de partículas finas debido al viento, la sequía o cualquier movimiento de tierra asociado a obras y procesos de urbanización». Indican que una vez inhaladas, «estas partículas pueden depositarse en los pulmones, en órganos oseos y en el hígado, donde la radiación alfa que emiten supone un elevado riesgo para la salud humana y ambiental». Esta realidad convierte «en especialmente irresponsable» cualquier iniciativa urbanística en la zona «sin haber resuelto previamente el problema radiológico».

Desde Ecologistas en Acción Almería insisten en que «no puede haber desarrollo urbanístico sin una descontaminación radiológica completa, ni puede seguir posponiéndose una solución definitiva que garantice la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y la reparación de una injusticia que se prolonga desde hace seis décadas».

Acto público

La asociación Ecologistas en Acción Almería, junto a otras organizaciones defensoras del medio ambiente y sociales, ha convocado para este lunes, 26 de enero, a un acto público reivindicativo, de información y reflexión en el marco del 60 aniversario del accidente nuclear de Palomares, con una mesa redonda «60 años de despropósitos gubernamentales. Palomares, una deuda pendiente», en el Salón de Actos de la Biblioteca Villaespesa de la capital almeriense, a las 18.30 horas.