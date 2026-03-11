Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona vallada por contaminación radioactiva en Palomares. M. A. C.

Ecologistas en Acción lleva a la Audiencia Nacional el informe europeo que apremiaba la limpieza de Palomares

El documento técnico fue emitido en 2019 y daba de plazo hasta finales de 2021 para que el Gobierno español informase sobre el plan para la «remediación» de la contaminación

Europa Press

Almería

Miércoles, 11 de marzo 2026, 15:57

Comenta

Ecologistas en Acción ha elevado a la Audiencia Nacional el informe técnico emitido por la Comisión Europea en 2019 por el que se daba de ... plazo hasta finales de 2021 al Gobierno español para informar sobre los progresos en la implementación del plan para la «remediación» de la contaminación radiológica de Palomares, en Cuevas del Almanzora, que la propia organización conservacionista reclama al Ministerio para la Transición Ecológica en los tribunales.

