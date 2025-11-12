Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE
Carboneras

Ecologistas acusa a Carboneras de dilatar la revisión de licencia del Algarrobico para «evitar su demolición»

«El expediente no puede durar más de seis meses, comenzó el 11 de julio de 2025 por lo que caducará el 11 de enero de 2026», ha incidido

Europa Press

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

La organización ecologista Salvemos Mojácar ha acusado al Ayuntamiento de Carboneras de «seguir dilatando sine die» la revisión de oficio de la licencia del hotel ... del Algarrobico «con el fin de evitar la demolición» del establecimiento e, incluso, «de resucitar» el mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

