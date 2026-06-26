Ecologistas alertan del «desarrollismo urbanístico costero» en Pulpí y pide desclasificar suelos

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha presentado alegaciones contra las ampliaciones urbanísticas que pretende el Ayuntamiento de Pulpí con las que rechaza el «desarrollismo urbanístico costero ... que no cesa» y reclama la desclasificación de todo el suelo no plenamente desarrollado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

La entidad ha señalado que la existencia de «miles de viviendas vacías», de «enormes sectores actualmente en desarrollo» y de «saturación» en todo el litoral, especialmente, en San Juan de los Terreros, impide justificar nuevos desarrollos en sectores aún pendientes.

Hace referencia, según ha destacado en un comunicado, a las crisis «climática y de biodiversidad» y alude, en este sentido, a la Ley Climática y al Plan Europeo de Restauración de la Naturaleza para sostener que «deben eludirse todas las actividades no justificadas, especialmente las más dañinas y las que más contribuyen a dichas crisis, como la urbanización, especialmente en una zona tan sensible como el litoral».

Ha apuntado, asimismo, a zonas que considera «particularmente sensibles» desde el punto de vista ecológico, como Mundo Aguilón, en la ZEC de la Sierra del Aguilón, que, a su juicio, «nunca debió aprobarse y donde quedan aún varios miles de viviendas pendientes de desarrollar», así como San Juan de los Terreros, en especial el ámbito entre Playa de las Palmeras y el casco urbano actual y hacia el interior. La organización también ha advertido del «carácter inundable» de gran parte de los terrenos urbanizables actuales.

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha defendido, en este sentido, que «cualquier actuación urbanística debe ser declarada inviable», al considerarla «incompatible con la protección ambiental, la prevención de riesgos y la ordenación sostenible del territorio».

La entidad ha reclamado que los sectores aún no plenamente desarrollados pasen a suelo rústico y protegido, y que los esfuerzos se destinen a la conservación del litoral y a la renaturalización de zonas urbanas no consolidadas, para evitar toda nueva intervención en el litoral, incluidos paseos marítimos y actuaciones similares.