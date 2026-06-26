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Pulpí

Ecologistas alertan del «desarrollismo urbanístico costero» en Pulpí y pide desclasificar suelos

Reclama la desclasificación de todo el suelo no plenamente desarrollado en el PGOU dada la existencia de «miles de viviendas vacías»

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Vistas de San Juan de los Terreros.

Europa Press

Almería

La Coordinadora Ecologista Almeriense ha presentado alegaciones contra las ampliaciones urbanísticas que pretende el Ayuntamiento de Pulpí con las que rechaza el «desarrollismo urbanístico costero ... que no cesa» y reclama la desclasificación de todo el suelo no plenamente desarrollado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

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Ecologistas alertan del «desarrollismo urbanístico costero» en Pulpí y pide desclasificar suelos

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