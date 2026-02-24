La escuela de música y teatro de Cuevas del Almanzora cumple 20 años

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de su Concejalía de Educación, ha puesto en valor la trayectoria de la Escuela Municipal de Música, ... Danza y Teatro, que este año conmemora su XX aniversario. "Lo que comenzó como un proyecto ilusionante hace veinte años, se ha transformado hoy en el corazón artístico del municipio", han compartido.

La Escuela nació con un objetivo claro: acercar la enseñanza artística a toda la población y ofrecer una alternativa educativa accesible. En sus inicios, el proyecto arrancó con apenas 50 alumnos y 15 especialidades. Dos décadas después, la apuesta municipal ha dado sus frutos. Actualmente, la escuela cuenta con 603 alumnos y una oferta que se ha expandido hasta las 31 especialidades, adaptándose a las nuevas demandas de los vecinos. A las disciplinas clásicas como el piano, el clarinete o el ballet, se han sumado propuestas modernas como el barrefit, maquillaje escénico, música y danza para bebés de 3 años y diversos talleres de danza urbana y flamenca.

«Para este equipo de Gobierno, la Escuela Municipal no es solo un centro de enseñanza, es un motor social. Ver cómo ha crecido hasta superar los 600 alumnos nos reafirma en nuestro compromiso de seguir invirtiendo en cultura y formación», señala la concejala del área, María Isabel Ponce.

El apoyo institucional ha permitido que el talento local traspase fronteras. El Departamento de Danza es un claro ejemplo, habiendo alcanzado la fase internacional en Roma, donde las alumnas de ballet se proclamaron campeonas, llevando el nombre de Cuevas del Almanzora a lo más alto del panorama artístico europeo.

Desde el Ayuntamiento se destaca que la Escuela "no solo busca la excelencia técnica, sino la formación integral". Los objetivos fundamentales siguen siendo fomentar la educación artística y la creatividad, promover la cultura local y la participación ciudadana y favorecer la convivencia y el trabajo en equipo.

Durante estos veinte años, generaciones de alumnos han pasado por sus aulas, participando además en audiciones, galas y representaciones que han dinamizado la vida social de Cuevas del Almanzora. "La Escuela no solo forma artistas, sino que contribuye a formar personas más seguras, sensibles y comprometidas con su entorno", han incluido.

Programación especial

Con motivo de este veinte cumpleaños, la Escuela Municipal ha preparado una programación especial de galas, audiciones y actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo del curso, invitando a todos los vecinos a participar de este hito histórico.

La sede de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Cuevas del Almanzora está en el Convento de San Francisco, un edificio de mediados del siglo XVII que se construyó bajo la tutela del Marqués de Los Vélez. La primera intervención para la rehabilitación del edificio tuvo lugar durante el mandato de Antonio Llaguno a través de una Escuela Taller, y más adelante, se contempló una segunda intervención con Jesús Caicedo a través de una subvención del Plan E.