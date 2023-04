Esperanza Pérez: «Con consenso acabamos con los asentamientos»

Marcos Tárraga Níjar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Esperanza Pérez Felices, la candidata del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de Níjar, se dio la noche de ayer un literal baño de multitudes en el Centro de Congresos y Exposiciones de Campohermoso ante más de un millar de personas procedentes de todos los rincones del Campo de Níjar. Arropada por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas y la cúpula del PSOE de Almería, con Juan Antonio Lorenzo a la cabeza, fueron testigos de un hecho realmente insólito, ya que nunca antes, en la historia de las diferentes convocatorias electorales vividas la comarca, se ha presenciado un efecto llamada como el que se produjo la noche el jueves para aupar a una candidata y actual alcaldesa, que afronta la carrera hacia su tercer mandato «con la satisfacción de que hemos generado los cimientos de un modelo que a la hora de crecer ya no tiene techo. Con consenso acabamos con los asentamientos y de la cogobernanza nacerá el consenso del agua de Níjar», afirmó ante los asistentes.

Desde las ocho y media de la tarde los primeros simpatizantes ya ocupaban los asientos para las más de 500 plazas previstas, pero conforme se avanzó hacia la hora de apertura de las intervenciones, fue necesario habilitar dos zonas anexas para dar cabida a la marea nijareña en apoyo a Esperanza Pérez. Y aun así, algo más de 200 personas no tuvieron opción alguna de acceder al recinto.

Con un auditorio absolutamente entregado, la secretaria de organización de los socialistas nijareños, Ainoha Salmerón, abrió un acto que auguraba una noche histórica en el progresismo en la comarca, para dar paso a Juan Antonio Lorenzo, secretario provincial del PSOE en Almería. Sin duda alguna uno de los momentos estelares de la noche fue la intervención de Juan Espadas y su sincero mensaje de apoyo a la candidata y a la comarca, por haber conseguido que Níjar se convierta en un referente no sólo en Andalucía, sino en muchos de los feudos históricos del PSOE en España.

El plato fuerte estaba por llegar con la intervención de Esperanza Pérez y su mensaje sobre la credibilidad nacida del consenso, «por hacer que las cosas pasen. Cosas como los carriles bici, la atención a los mayores, kilómetros y kilómetros de nuevos caminos rurales para llegar a todas las fincas, el cuartel de la Guardia Civil, las Berlingas, el centro de investigación universitaria de la agricultura ecológica en El Chopo, o el impulso a la formación que pondremos en marcha».

Así, en su intervención confesó ante el auditorio que «en estos años de experiencia de gobierno he podido desarrollar una de las facetas más bonitas y enriquecedoras de la política, que no es otra que la cogobernanza. Contar con todos para conseguir antes los objetivos. Me encanta la cogobernanza porque nace del consenso y ese es uno de los pilares fundamentales sobre los que debemos construir la Níjar que nos merecemos…Y esa es la seña de identidad de los territorios de calidad humana, los competitivos de verdad, como lo es Níjar».

La alcaldesa y candidata a la reelección recordó que del consenso y la cogobernanza nacieron las soluciones a crisis como las generadas por la Dana y la Gloria de 2019 y 2022 respectivamente, o la respuesta ante la epidemia de covid. «Y del consenso también nació la solución para terminar con el asentamiento de Walili, de la misma manera que vamos a terminar con todos los que existen, aportando las soluciones necesarias», afirmó.

El gran reto que Pérez Felices ha marcado para esta legislatura es precisamente otro ambicioso plan en el que, como en el caso de los asentamientos, la puesta en marcha del Puerto Seco o la llegada del Ave, las competencias municipales son escasas, «y aun así, vamos a poner todos los medios para que al igual que con los asentamientos, se den las condiciones para llegar al consenso del agua«.

«Un modelo que impulse los derechos de agua de la Comarca de Níjar», afirmación que daba paso a uno de los grandes ejes de su campaña en Níjar: «tenemos credibilidad porque hacemos que las cosas pasen, y podemos conseguirlo porque, sencillamente, sabemos dónde queremos llegar y cómo hacerlo», concluyó.