Estabilizado el incendio en el paraje de El Saltador de Carboneras tras más de seis horas de trabajo

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 16.00 horas de este miércoles el incendio forestal declarado en el paraje Saltador, en el ... término municipal de Carboneras, después de más de seis horas de trabajo.

Según ha informado el dispositivo a través de 'X', los efectivos continúan en la zona para lograr el control del fuego, que se declaró a las 9.50 horas.

El incendio había obligado a reforzar el operativo hasta elevar a ocho los medios aéreos movilizados, con un helicóptero pesado, cuatro semipesados, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación.

El dispositivo ha contado además con tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba. Todo ello tras haber reforzado el operativo hasta en dos ocasiones durante la mañana.

Este incendio se produce en plena época de peligro alto, que comenzó el 1 de junio, después de un inicio de año en el que el último balance oficial situaba en 25 las intervenciones del Infoca en Almería, entre ellas 16 conatos y nueve incendios, con más de 417 hectáreas afectadas.