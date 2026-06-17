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Estabilizado el incendio en el paraje de El Saltador de Carboneras tras más de seis horas de trabajo

El incendio había obligado a reforzar el operativo hasta elevar a ocho los medios aéreos movilizados

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Estabilizado el incendio en el paraje de El Saltador de Carboneras tras más de seis horas de trabajo

E. P.

Carboneras

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 16.00 horas de este miércoles el incendio forestal declarado en el paraje Saltador, en el ... término municipal de Carboneras, después de más de seis horas de trabajo.

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Estabilizado el incendio en el paraje de El Saltador de Carboneras tras más de seis horas de trabajo

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