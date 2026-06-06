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Evacuado en helicóptero tras caerle encima un tractor en una finca de Cuevas del Almanzora

El herido es un hombre de 34 años que trataba de arreglar una avería cuando se ha producido el accidente

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Imagen de archivo del hospital de Torrecárdenas.
Imagen de archivo del hospital de Torrecárdenas. (R. I.)
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras resultar herido en la mañana de este sábado, 6 de junio, tras caerle encima un ... tractor en una finca ubicada en el término municipal almeriense de Cuevas del Almanzora, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

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Evacuado en helicóptero tras caerle encima un tractor en una finca de Cuevas del Almanzora

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Evacuado en helicóptero tras caerle encima un tractor en una finca de Cuevas del Almanzora