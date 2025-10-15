Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Evacúan a un migrante herido tras el desembarco de 18 personas en Pulpí y Cuevas del Almanzora

Once personas han sido localizadas en el centro comercial costero 'Mar de Pulpí, donde han solicitado auxilio

E. P.

Almería

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:25

Comenta

Un varón de origen extranjero ha sido evacuado al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa tras haber sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza durante el desembarco de una de las dos pateras que han llegado a primera hora de esta mañana a las costas de Cuevas del Almanzora y Pulpí con un total de 18 personas a bordo.

Fuentes de los servicios de emergencias han concretado que siete personas han sido localizadas en la Playa de Quitapellejos, de Cuevas del Almanzora, tras haber conseguido alcanzar la costa por sus propios medios. Entre ellas había un herido, que ha sido trasladado al centro hospitalario.

De otro lado, otras once personas han sido localizadas sobre las 8.15 horas en el centro comercial costero 'Mar de Pulpí', en la zona de San Juan de los Terreros, al que han acudido a solicitar auxilio tras haber desembarcado de una segunda patera.

En este sentido, los alertantes, quienes han constatado que muchos de los migrantes aún llevaban sus ropas mojadas, han avisado a los servicios de emergencias, por lo que se ha movilizado a Policía Local y Guardia Civil para atender a los afectados.

