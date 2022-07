La exalcaldesa de Antas, Isabel Belmonte, abandona la política

La exalcaldesa de Antas y lider del Partido Popular en la localidad del Levante almeriense ha puesto punto y final a su etapa como política. Isabel Belmonte presentó el martes 28 de junio su renuncia al acta de concejal en el Consistorio antuso y se despidió de sus vecinos a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales.

Líder en la oposición durante este último mandato y alcaldesa de la localidad durante 12 años, Belmonte aseguró a sus vecinos que se despedía «con el orgullo de haber tenido el gran honor de haber contado con vuestra confianza para representar a Antas y a toda su gente durante todos estos años».

La exregidora popular relató que «hace ya muchos años» tomó una de las decisiones «más importantes» de su vida y de la que «jamás» se ha arrepentido. «Al contrario, me he sentido feliz y orgullosa de hacer lo que siempre me ha gustado y dedicarme a ello: la política. Pero la política cercana, la de mi pueblo», añadió.

«Siempre he ido con la verdad por delante, aunque a algunos no les gustase o intentaran confundir a la gente. Se dijeron una serie de cosas de mis compañeros y de mi gestión en el Ayuntamiento que no eran realidad. Todo dirigido y orquestado por personas ajenas con intereses en cambiar el signo político del Ayuntamiento y que nunca tendrán el valor de dar la cara, pero que de una forma u otra estuvieron, están y estarán ahí, manejando los hilos en la sombra», comentó de manera misteriosa.

«El tiempo, como siempre, pone a cada uno en su lugar. En política no todo vale, al menos es lo que he pensado siempre», reflexionó Belmonte.

La exalcaldesa aseguró igualmente que han sido 12 años -los de su mandato en Antas- «muy duros pero a la vez muy gratificantes». «He intentado hacer lo mejor para el conjunto de los vecinos», trasladó

«Durante estos años hemos ayudado a que Antas se convierta en el gran pueblo que es hoy en día. Hemos dado apoyo a nuestras empresas y hemos hecho un pueblo atractivo para que vinieran muchas otras y que no se fueran de la localidad. Hemos ayudado a transformar y modernizar Antas con inversiones, obra pública y servicios», apuntó. Entre ellos enumeró el boulevard, el consultorio médico, la guardería o la nueva depuradora, entre otros.

«Pero sobre todo hemos intentado estar siempre cerca de la gente para ayudarles y servirles como era nuestra obligación», añadió.

«Después de todo este tiempo creo que ha llegado el momento de dar un paso atrás y poner punto y final a esta etapa de mi vida», sentenció Belmonte, quien quiso igualmente dar las gracias todos los compañeros que le han acompañado en esta andadura.

Entre las decenas de reacciones y comentarios a la publicación realizada por Belmonte, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, trasladó «has sido muy grande en política y gigante como persona».

«Isabel, con tu trabajo todos estos años te has ganado el respeto de tu pueblo, de tu comarca y de todos tus compañeros. Los mejores años de tu vida se los has dedicado a tu pueblo pero te quedará la satisfacción siempre de todo lo que hiciste prosperar y avanzar al municipio de Antas y por tanto, a la provincia de Almería», escribió, por su parte, la exdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa.