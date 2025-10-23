Exigen reparar el cuartel de la Guardia Civil de Carboneras, inundado por aguas fecales Riesgos Laborales de la Comandancia Provincial ha tramitado la reparación «urgente» de esta avería que ha provocado la anegación del inmueble con aguas sucias

Nerea Escámez Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 14:52

El cuartel de la Guardia Civil de Carboneras está inundado por aguas fecales. Así lo han denunciado las asociaciones de guardias civiles en Almería que piden una solución a este problema que comenzó hace un mes en la instalación.

La avería, notificada desde mediados de septiembre, continúa sin ser reparada por parte de la empresa pertinente y los agentes del Instituto Armado han elevado su denuncia a Riesgos Laborales para que solventen esta situación. Las imágenes muestran los vestuarios completamente inundados por aguas sucias y trasladan que están siendo «víctimas de una situación de insalubridad».

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) de Almería han expresado su «profunda preocupación por el estado actual de mantenimiento de diversas instalaciones en las que desempeñan su labor diaria los agentes de la Guardia Civil».

«Lamentamos que no se estén destinando los recursos necesarios para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras. La falta de mantenimiento adecuado en los cuarteles y dependencias no solo afecta al bienestar del personal, sino que puede llegar a suponer un riesgo real para la integridad física de los propios agentes», subrayan desde IGC, toda vez que han exigido «medidas urgentes» para corregir la situación. «Los profesionales que velan por la seguridad de todos los ciudadanos merecen trabajar en entornos que cumplan los estándares básicos de seguridad y habitabilidad».

Por su parte, desde Jucil Almería, su secretario y portavoz, Rafael Maldonado, considera «inadmisible que los vestuarios de los compañeros del Cuartel de Carboneras se encuentren en este estado». «El abandono por parte de la administración pone en peligro la seguridad de los compañeros por caídas y problemas sanitarios al tratarse de aguas sucias», subraya. Maldonado lamenta que «esta incidencia lleve más de tres semanas sin ser reparada a pesar de que es de carácter urgente».

Según ha podido saber IDEAL, desde la Comandancia Provincial de Almería han tramitado la licitación con «carácter urgente» para reparar la avería que esperan que se solventen en los próximos días para que los guardias civiles puedan trabajar en unas instalaciones con condiciones óptimas.