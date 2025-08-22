Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Infoca

Extinguido el incendio en el paraje El Pocico, en Lubrín, municipio que ya registró un fuego en julio

La carretera A-1101 permanece cortada aún

E. P.

Lubrín

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:19

El Infoca, dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha informado de que el incendio declarado este jueves en el paraje El Pocico, en Lubrín, ha quedado finalmente extinguido. La carretera A-1101 permanece, sin embargo, cortada aún. En este mismo término municipal ya se registró otro siniestro de este tipo el pasado mes de julio.

Según ha informado el dispositivo adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en sus redes sociales, el fuego, que se detectaba sobre las 18.30 horas de este jueves, ha sido extinguido a la 1.30 horas. Para controlar las llamas próximas a zonas de cortijos y cultivos, se desplegaban dos helicópteros semipesados.

Asimismo, participaban en el operativo siete grupos de bomberos forestales, acompañados por tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba. Además, en las labores de extinción colaboraban efectivos de los Bomberos de Levante.

El pasado 24 de julio cuando se dio por extinguido un segundo fuego iniciado cuatro días antes en el paraje Cortijo El Marchalico de Lubrín, el cual se apagó con la colaboración de los Bomberos del Levante. Dicho incendio reunió inicialmente hasta 16 aeronaves y 14 grupos de bomberos forestales, entre otros recursos desplegados por Infoca.

