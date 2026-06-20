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Huércal-Overa

Fin a décadas de espera: la Junta adjudica por ocho millones las obras de la nueva ciudad de la justicia de Huércal-Overa

La Consejería de Justicia acaba con la histórica dispersión de juzgados en el municipio huercalense con un edificio moderno que estará listo en 2027 y que prevé futuras ampliaciones

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Imagen virtual de cómo quedarán los futuros juzgados de Huércal-Overa.

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

La provincia de Almería da un paso de gigante en la modernización y centralización de sus servicios esenciales. La Consejería de Justicia, Administración Local y ... Función Pública de la Junta de Andalucía ha formalizado la adjudicación de las obras para la construcción de la que será la nueva y flamante sede judicial de Huércal-Overa. Este ambicioso proyecto arquitectónico e institucional contará con una inversión pública que asciende exactamente a 8.029.256 euros, una cuantía destinada a dotar a todo el partido judicial del norte de la provincia de unas dependencias a la altura de las necesidades del siglo XXI.

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Fin a décadas de espera: la Junta adjudica por ocho millones las obras de la nueva ciudad de la justicia de Huércal-Overa

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