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La Fiscalía investiga a los ediles de Carboneras que aplazaron anular la licencia del Algarrobico

La causa responde a la denuncia de Salvemos Mojácar por «desobediencia inadmisible» y «prevaricación manifiesta» al incumplir el mandato del TSJA

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Imagen de archivo del hotel construido en la playa del Algarrobico, en Carboneras.
Agencia Europa Press

Agencia Europa Press

Almería

La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si los siete concejales de Carboneras -dos no adscritos y cinco ligados al ... PSOE- que en el Pleno municipal del 17 de junio acordaron posponer la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para recabar nuevos informes incurrieron en un delito de prevaricación administrativa.

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La Fiscalía investiga a los ediles de Carboneras que aplazaron anular la licencia del Algarrobico

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