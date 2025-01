Fuegos purificadores para iluminar Níjar en el Día de los Chisperos

Marcos Tárraga Níjar Lunes, 13 de enero 2025, 12:16 Comenta Compartir

Como es tradicional por estas fechas, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha firmado un bando municipal con motivo de la celebración del 'Día de los Chisperos', que tendrá lugar el 16 de enero desde las 14:00 horas hasta medianoche. Las ubicaciones habilitadas para ello serán los recintos feriales de Campohermoso y de San Isidro, el aparcamiento en Camino del Campo de la Villa de Níjar, y en los lugares de costumbre del resto de barriadas nijareñas.

Tal y como trasladan desde el Ayuntamiento nijareño, con esta festividad se da continuidad a la tradición de ofrecer culto a San Antón mediante el ritual de purificar a los animales. El origen de esta tradición se sitúa durante las revueltas moriscas, como una representación de los enfrentamientos con los cristianos, aunque otras fuentes apuntan a la posterior repoblación de Níjar por parte de personas llegadas desde Valencia, que trajeron consigo el gusto por las hogueras y las carretillas.

Desde el Ayuntamiento de Níjar han advertido del riesgo que entraña el manejo de artículos pirotécnicos que suele producirse ese día, especialmente para los más jóvenes, por lo que incide en la necesidad de tomar una serie de precauciones a fin de evitar consecuencias indeseadas. En ese sentido, desde el Consistorio se recomienda seguir las instrucciones de uso de estos artículos pirotécnicos, no utilizar artefactos u objetos que no sean los propios de la tradición, no alterar los objetos pirotécnicos (por ejemplo, utilizando cohetes a los que previamente se les quita la vara), o no utilizar estos elementos pirotécnicos si no están recomendados para su edad, en cuyo caso serán responsables del incumplimiento aquellas personas que ejerzan la patria potestad sobre el menor.

