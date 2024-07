Fundación Unicaja y Vera premian la excelencia académica

R. I. Almería Sábado, 13 de julio 2024, 22:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Cine Regio de Vera fue el lugar elegido por la Asociación de Amigos del Instituto Laboral 'Fernando el Católico' para celebrar el acto de entrega de los Premios a la Excelencia en el Rendimiento Académico 2024 a los alumnos de bachillerato y formación profesional con los mejores expedientes académicos. Hay que subrayar que los premios asignados a la formación profesional este año fueron declarados desiertos por el jurado calificador por la incomparecencia de alumnos del IES Alyanub.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Asociación José María Rubio Casquet acompañado del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, el delegado de Educación, Francisco Alonso Martínez, el conferenciante Pedro Fernández Cespedes, patrono y vicepresidente de la Fundación Unicaja y el secretario de la Asociación, Francisco Carmona Flores.

Abrió el acto el presidente con unas palabras de bienvenida a los asistentes y a continuación se hizo entrega de los premios. Los tres premios concedidos corresponden a alumnas del IES El Palmeral y tienen una dotación económica y diploma. El primer premio, patrocinado por la Fundación Unicaja y que lleva su nombre fue concedido a Claudia García Fernández y le fue entregado por el vicepresidente de la Fundación Pedro Fernández Cespedes. El segundo y tercer premio, ambos patrocinados por el Ayuntamiento de Vera fueron concedidos a Lucía Expósito Maries y Lucía Campos Bonillo respectivamente, y les fueron entregados por el alcalde de Vera y el delegado de Educación.

En esta cuarta edición de los premios, la ponencia de este acto académico la ha desarrollado el periodista Pedro Fernández Céspedes a modo de consejo para la nueva etapa que inician las alumnas premiadas.

Bajo el título 'Sin Valores no hay Futuro', el periodista Fernández Céspedes sopesó tanto el concepto como la utilidad de cada uno de ellos en «la forma de hacer el camino hacia la felicidad» para advertir que no hay camino que nos lleve a esa felicidad si no nos acompañan esos principios éticos que definen nuestro comportamiento como personas.

Dentro de una amplia disertación sobre el uso en el mundo actual de «la inteligencia como instrumento único para el ser humano», el ponente se detuvo en todos y cada uno de los principales valores humanos y en el beneficio que supone su práctica a diario para la juventud: perseverancia, tolerancia, respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, entre los más importantes, traduciéndolos en la práctica a firmeza, tenacidad, respeto y curiosidad por lo diferente, sinceridad, transparencia, y veracidad, favoreciendo el fortalecimiento del ser humano como centro del mundo que nos ha tocado vivir.

En un atrevido repaso a estos principios Fernández Céspedes incluyó la libertad como el «fundamento de la dignidad humana» y el amor porque «es el motor que pone en marcha la vida que hacemos posible gracias a que todos los días practicamos verbos como dar, recibir, compartir, respetar, confiar, ayudar, admitir», dijo. A continuación dirigió unas palabras el delegado de Educación y clausuró el acto el Sr. Alcalde de Vera. Como broche final, hubo una actuación musical a cargo del dúo Armony.