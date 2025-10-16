Los Gallardos transformará la plaza de Andalucía y su entorno La Diputación ha licitado un proyecto valorado en 900.000 euros para modernizar, embellecer y mejorar las redes de este espacio y cinco calles anexas

Marcos Tárraga Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 14:12

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado la licitación de un proyecto que va a transformar el centro urbano del municipio de Los Gallardos. Se trata de la remodelación de la plaza de Andalucía y calles adyacentes, que contarán con una inversión de casi 900.000 euros gracias a los Planes Provinciales que promueve la institución supramunicipal en las 103 localidades de la provincia.

La intervención se centrará en garantizar la seguridad, accesibilidad y eficiencia energética. La solución principal incluye la eliminación del pavimento dañado por las raíces, la retirada de la antigua fuente en desuso y la colocación de nuevas farolas de mayor eficiencia energética y luminosidad.

Se construirán, asimismo, nuevos y amplios accesos para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida; y se renovará el mobiliario urbano, además de crear zonas de sombra con estructuras apergoladas y una nueva fuente ornamental lateral.

Se modernizarán, finalmente, las redes de abastecimiento y saneamiento que sirven a las viviendas cercanas, e incluirá la creación de una red de riego y abastecimiento de agua alrededor de la plaza para festividades y zonas verdes.

En las calles del núcleo urbano Antonio Machado, Francisco Villaespesa y Federico García Lorca, la solución se basará en una renovación integral de las infraestructuras subterráneas que incluirá la sustitución completa de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

En el Paseo de Andalucía y la calle Molino, se renovarán las acometidas de estas redes; y, en superficie, se llevará a cabo una renovación completa del pavimento mediante la creación de una plataforma única de adoquín de hormigón prefabricado, que reemplazará al asfalto y a las baldosas deterioradas del acerado. El objeto es «dotar a las calles de condiciones adecuadas de funcionalidad, accesibilidad y seguridad, mejorando de forma definitiva la calidad de vida de los vecinos y la imagen urbana».

El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha resaltado la importancia de un proyecto que va aglutinar las inversiones de dos cuatrienios para la modernización, embellecimiento y mejora de las redes tanto de esta plaza como de las calles Francisco Villaespesa, Antonio Machado, Federico García Lorca, Paseo de Andalucía y calle Molino.

Rodríguez ha asegurado que estas obras son importantes porque «no solo actúan sobre la superficie, sino también sobre las entrañas de las calles mejorando las redes y potenciando que los vecinos tengan garantizados los servicios básicos».

El alcalde ha explicado, por su parte, que se trata de una obra fundamental para el municipio: «La idea es peatonalizar esta zona, poner una sola plataforma, mejorando redes, soterrando cables. En definitiva, es un vuelco al centro del pueblo». Además, ha agradecido a la Diputación que estos planes provinciales «premien la apuesta por la mejora de redes aumentando la inversión», dado que esta obra «hará de esta zona un lugar más habitable y amable».