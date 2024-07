Garrucha detecta un impago de más de 462.000 euros en tasas de ocupación de vía pública por parte de 89 establecimientos

Marcos Tárraga Garrucha Viernes, 12 de julio 2024, 14:22 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Ayuntamiento de Garrucha ha identificado un incumplimiento significativo en el pago de la tasa de ocupación de vía pública por parte de 89 establecimientos del municipio, que acumulan una deuda total de más de 462.000 euros.

Según ha trasladado el primer teniente de alcalde, Álvaro Ramos, «durante la administración del anterior gobierno socialista, liderado por María Antonia López, presidenta del Partido Socialista de Almería, no se cobraba dicha tasa a ciertos bares y restaurantes seleccionados arbitrariamente por la misma». «Este proceder ha generado una situación de competencia desleal entre los establecimientos que no abonaban la tasa y aquellos que sí cumplían con sus obligaciones fiscales». No consta que esta situación haya sido denunciada pese a su presunta irregularidad.

Según trasladó el regidor, un edil expulsado de Izquierda Unida por pactar con el PP sin permiso del partido, el actual gobierno municipal con el apoyo de Vox ha iniciado un proceso de regularización del pago de todas las tasas municipales. «Este esfuerzo tiene como objetivo garantizar que todos los vecinos del municipio sean tratados con igualdad, tanto en derechos como en deberes».

«Estamos comprometidos con la equidad y la justicia fiscal en nuestro municipio», declaran desde el gobierno local. «Es fundamental que todos los ciudadanos y negocios de Garrucha cumplan con sus obligaciones tributarias para asegurar un trato justo y equitativo». «El Ayuntamiento de Garrucha continuará trabajando para resolver esta situación y para asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades, fomentando así un entorno de competencia justa y respeto a las normativas municipales», insisten.