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Garrucha inicia los trámites para convertir el antiguo faro en estación de autobuses y sede policial

La actuación se ha producido tras la reciente desafectación del faro del dominio público portuario y en pleno contexto de la subasta convocada por la Autoridad Portuaria

Marcos Tárraga

Garrucha

Lunes, 30 de marzo 2026, 12:54

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El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha iniciado los trámites para modificar el planeamiento urbanístico del municipio con el fin de recuperar la parcela del antiguo ... Faro de Garrucha y destinar este espacio a la futura estación de autobuses y a la nueva sede de la Policía Local.

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