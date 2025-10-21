Garrucha volverá a ser la capital de la gamba roja este fin de semana con su VI Festival Gastronómico La nueva edición de este evento ensalza uno de los productos más emblemáticos del litoral

Marcos Tárraga Garrucha Martes, 21 de octubre 2025, 14:23

La Diputación Provincial de Almería ha presentado este martes la VI edición del Festival de la Gamba Roja de Garrucha, un evento que se celebrará del 24 al 26 de octubre y que vuelve a situar a este municipio del Levante almeriense en el mapa de los grandes destinos gastronómicos de Andalucía.

Durante la presentación del festival, consolidado como un escaparate de sabor, tradición y promoción turística, se ha desglosado un programa «pensado para todos los públicos» y que refuerza la proyección de la gamba roja de Garrucha «como símbolo de calidad y seña de identidad de la provincia».

El viernes 24 se celebrará el acto inaugural con la presentación oficial del festival, la apertura de los stands y la visita de las autoridades. Desde el mediodía y hasta la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de una ludoteca infantil especialmente habilitada para la ocasión. La jornada se completará con la actuación musical del grupo The Freedom Band y con un ambiente festivo en el recinto que se prolongará hasta la medianoche, combinando música y gastronomía.

El sábado 25 continuará la programación con la apertura de los stands y la ludoteca desde las 13.00 horas. Por la tarde, a las 18.00 horas, subirá al escenario el grupo Los Lagartos, que pondrá ritmo a una nueva jornada de convivencia y degustaciones. De nuevo, la actividad se extenderá hasta medianoche con animación y ambiente familiar.

El domingo 26, último día del festival, se desarrollará una degustación popular de la Gamba Roja de Garrucha a precios asequibles, invitando a vecinos y visitantes a saborear este producto estrella del litoral. La clausura estará amenizada por la actuación del grupo Elegante y Embustero, que cerrará tres días de fiesta y promoción gastronómica.

Las tapas tendrán un precio popular de 3,50 euros (bebida no incluida), lo que permitirá disfrutar de las elaboraciones más representativas con gamba roja, maridajes y propuestas de restauradores locales, reforzando el valor de la hostelería garruchera y del producto pesquero como motor económico y turístico.

«Un referente nacional e internacional»

En la presentación han estado el diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez; el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso; el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora; y el concejal de Comercio, Turismo y Juventud de Garrucha, Pablo Fernández.

Carlos Sánchez ha puesto en valor la implicación del Ayuntamiento de Garrucha y el papel protagonista de la gamba roja como embajadora de la provincia: «Esta nueva edición del Festival de la Gamba Roja es el resultado del esfuerzo y el esmero con el que el Ayuntamiento de Garrucha prepara cada detalle para sacar pecho de, sin duda, uno de los grandes productos gastronómicos no sólo de Garrucha, sino de todo el país».

«La gamba roja es un referente a nivel nacional e internacional, y por eso resulta muy acertado que, desde el municipio, junto a la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, apoyemos un fin de semana dedicado a este producto estrella», ha añadido el diputado de Promoción Agroalimentaria.

Por su parte, el alcalde de Garrucha ha subrayado que el festival es un orgullo colectivo y una plataforma para proyectar la imagen del municipio, ya que «este evento sigue creciendo cada año, atrayendo a visitantes profesionales y amantes de la buena mesa que reconocen en nuestra gamba roja un producto único, fruto del esfuerzo de nuestros pescadores y del valor de nuestra comunidad. El Festival de la Gamba Roja de Garrucha es también una oportunidad para reivindicar la importancia de la pesca artesanal, de la calidad y del trabajo bien hecho, pero sobre todo es una gran fiesta que nos une a Garrucha y proyecta su nombre con orgullo, reafirmando que nuestra gamba roja no solo es un manjar, sino también un símbolo de identidad, historia y futuro».

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha señalado que «desde la Junta de Andalucía, consideramos esencial apoyar las iniciativas que fomenten nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra cultura, pilares que fortalecen la economía local y mantienen vivas las raíces de nuestro pueblo. Con este festival, rendimos homenaje a nuestro producto más emblemático: la gamba roja, símbolo de calidad, historia y prestigio internacional. Este encuentro no solo celebra la excelencia culinaria, sino que impulsa el turismo y contribuye a paliar la estacionalidad de este, atrayendo a numerosos visitantes que disfrutan de la oferta hotelera, comercial y cultural de Garrucha en otras épocas distintas al verano».

