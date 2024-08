Gastronomía y música maridan en el festival 'Mojácar 5 Estrellas' que se celebrará en octubre

María Paredes Moya Almería Viernes, 9 de agosto 2024, 13:46 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Comer bien al tiempo que se degusta la buena música estará al alcance de los mojaqueros y de quienes visiten la localidad del Levante almeriense en el festival 'Mojácar 5 Estrellas' que tendrá lugar el 19 de octubre.

El Ayuntamiento de Mojácar, la Diputación Provincial y la productora almeriense Crash Music van a llevar a cabo, con el patrocinio de Estrella de Levante, Restaurante Arcilla/Grupo Kontiki y Playa Macenas Resort, esta iniciativa enfocada a dinaminar el municipio, también, tras el verano.

Del lado gastronómico están confirmados los nombres de chefs como Javier Torres de Cocina Hermanos Torres, establecimiento distinguido con tres Estrellas Michelin; Dani Muñoz, chef de Restaurante Travieso de Almería, poseedor de una mención de Estrella Michelin y su marca Bibo; representantes de Euro-Toques España, y Damián González, el chef 'anfitrión' del Restaurante Arcilla, perteneciente al propio Macenas Mediterranean Resort de Mojácar, que fue el lugar elegido para la presentación oficial de este evento.

El menú musical estará compuesto por nombres como los 'pop-rockeros' Sidecars, el 'pop con sello de autor' de Funambulista, el 'indie pop melódico' de María Yfeu y una sesión DJ de Ángel Carmona, periodista musical de Televisión Española y Radio 3.

El responsable de Crash Music, Diego Ferrón, ha apuntado que «el concepto pretende ofrecer una experiencia completa que engloba música y gastronomía».

«Los cocineros estarán preparando sus platos de autor mientras las actuaciones se suceden. La cocina estará activa de 20,00 horas a 00,00 horas y habrá una carta aproximada de alrededor de 15 tipos de tapas, que serán de pago, independiente de la entrada para los conciertos. Desde luego un lujo para los cinco sentidos», ha explicado Ferrón.

El alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha valorado por su parte «la importancia» de este evento para el desarrollo y posicionamiento de la localidad en el ámbito nacional e internacional. Además, ha explicado que con la inauguración de 'Mojácar Cinco Estrellas' de da un «paso firme hacia la consolidación de nuestra localidad como un referente en el turismo de calidad».

Asimismo, ha inicidido en que «este evento no solo refleja la esencia y el encanto de Mojácar, sino que también nos posiciona en el mapa como un destino que combina tradición y modernidad».

«Estamos comprometidos en ofrecer experiencias únicas que atraigan a visitantes de todo el mundo, y estoy seguro de que este evento será un pilar fundamental en nuestro crecimiento y proyección internacional», ha añadido.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha resaltado la «importancia de eventos de este calado» para consolidar Almería como tierra de cultura.

«Este festival no solo es una celebración de la música y la cultura, sino también una oportunidad para destacar la importancia de Mojácar en el mapa cultural y turístico. Eventos como este tienen un impacto significativo en nuestra tierra, impulsando la economía del municipio y la comarca y atrayendo a visitantes de todas partes con el gran aliciente de romper la estacionalidad», ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que «desde la Diputación estamos comprometidos en apoyar iniciativas que promuevan la cultura y el turismo en nuestra provincia». «El festival 'Mojácar 5 Estrellas' es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes entidades puede dar lugar a eventos de gran magnitud y calidad», ha aseverado.

Cruz ha apostillado que la programación de este año es «verdaderamente excepcional». «Es una oportunidad única para disfrutar de espectáculos de primer nivel en un entorno incomparable».

Las bandas

Sidecars, con 15 años de carrera, es uno de los «mejores valedores del rock en español accesible». «Su trayectoria está marcada por talento, esfuerzo y sudor a partes iguales, habiendo pasado de tocar en pequeños clubs a llenar salas grandes, dominar teatros y dejarse ver en festivales multitudinarios», expone la Diputación en un comunicado.

Sidecars ha marcado, no en vano, su sonido definitivo con un «rock and roll con peso eléctrico y toque acústico cuyas raíces enlazan Madrid y Estados Unidos, erigiéndoles como herederos de Los Ronaldos y Los Rodríguez y seguidores estudiosos de leyendas como Tom Petty, The Byrds o del sempiterno acercamiento de los Rolling Stones a las raíces musicales estadounidenses».

Diego Cantero, Funambulista, es uno de los autores «más prestigiosos y reclamados del pop patrio». «Sus canciones, luminosas y rebosantes de emociones, tienen como actores principales a las pequeñas cosas, las que ahora, en estos tiempos que corren, vuelven a ser protagonistas», prosigue la nota.

El cantante ha hecho composiciones para artistas como Abel Pintos, Malú, Raphael, Pastora Soler, bandas sonoras para películas, series de televisión y la publicidad.

María Yfeu es, por su parte, una cantante y compositora nacida en 1998 en Sevilla, que «se fue a Madrid a hacer música». Su estilo «es amplio, abarcando referencias que van desde el pop hasta el jazz, pasando por la música brasileña o la canción de autor».

La artista «se sumerge en su pasión desde varios prismas con referentes» que van desde Billie Holiday y Amy Winehouse hasta Aute y Caetano Veloso, pasando por artistas actuales como Lianne Le Havas o Sunset Rollercoaster.

También participará Ángel Carmona, que dirige el programa de radio 'Mañana Más' de Radio Nacional, cuyas sesiones de este locutor, periodista y artista son conocidas por asistentes a las salas y festivales nacionales más importantes.

Las entradas para 'Mojácar 5 Estrellas' incluirán acceso a toda la experiencia y estará disponibles en la página oficial del evento: mojacar5estrellas.es.