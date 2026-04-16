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Fernández-Pacheco, en su visita a la Geoda de Pulpí. R. I.

La Geoda de Pulpí, más cerca de ser Patrimonio Mundial de la Unesco

El consejero de Agricultura visita la joya geológica de Almería, una de las dos candidatas de España al reconocimiento mundial

Jueves, 16 de abril 2026, 17:17

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El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves la Geoda de Pulpí, que ha dado un paso ... importante en la carrera para lograr la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.

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