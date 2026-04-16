La Geoda de Pulpí, más cerca de ser Patrimonio Mundial de la Unesco

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este jueves la Geoda de Pulpí, que ha dado un paso ... importante en la carrera para lograr la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante la visita, según ha indicado la Junta en un comunicado, el consejero ha trasladado su felicitación al Ayuntamiento y a los vecinos del municipio por este nuevo paso en el proceso, después de que la Geoda haya sido seleccionada por el 99º Consejo Nacional de Patrimonio Histórico como una de las dos candidaturas que España presentará a la fase de informe preliminar ante la Unesco.

Fernández-Pacheco ha señalado que esta decisión supone «un reconocimiento al valor singular de este espacio» y ha apuntado la importancia de continuar avanzando en la tramitación conforme a las directrices establecidas.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha señalado que la selección de la Geoda para esta fase ante la Unesco les hace seguir trabajando «con más ilusión si cabe» ante esta oportunidad «histórica» para nuestro municipio y para toda la provincia de Almería.