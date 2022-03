Gerez critica que el PP deje fuera a las 80 Viviendas de la inversión para parques de Vera

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera lamentó que el equipo de Gobierno del PP haya dejado al barrio de las 80 Viviendas fuera de la inversión prevista para dotar a los parques infantiles de nuevas instalaciones. El portavoz del PSOE, Martín Gerez, recordó ayer que a comienzos de este año el ayuntamiento publicó la licitación de un concurso para la provisión e instalación de zonas de juego infantil en los parques del municipio, con un presupuesto base de un millón de euros «que se financia con la hucha de más de 10 millones de euros heredada por el PP cuando accedió al gobierno municipal, y de la que no nunca hacen mención cuando se vanaglorian de su uso».

Martín Gerez considera «indignante» que no se haya destinado «ni un solo céntimo de euro para que los niños de las 80 Viviendas también puedan estrenar algunos juegos y aparatos en su parque infantil, igual que en el resto del municipio». Además, ha dicho, «resulta inaudito que en un proyecto semejante no se haya organizado un concurso de ideas, ni se haya contado con la opinión de niños y padres para seleccionar los aparatos y juegos infantiles que se instalarán».

El proyecto, según traslada el portavoz socialista, «incluye un inventario cerrado de aparatos que se han de suministrar para cada parque concreto, así como el resto de mobiliario, como bancos, papeleras, cartelería a instalar, y no dejan de ser una elección muy particular de una persona o de un grupo muy reducido de personas, que van a imponer sin que se conozcan los criterios utilizados para ello».

«Sin duda alguna era un proyecto muy adecuado para que la presentación de multitud de ideas y propuestas, así como la participación ciudadana en su elección final, hubiera derivado en unos parques distintivos y particularizados para Vera, y desde luego sentidos como propios por mayores y niños», ha valorado Martín Gerez.

«Era el momento de no discriminar a nadie, de no dejar a nadie atrás, sobre todo a quién más lo necesita. Esperemos que el equipo de Gobierno del PP no tenga la osadía de instalar los desechos de otras zonas en las 80 Viviendas y corrija semejante olvido», ha expresado el dirigente socialista veratense.