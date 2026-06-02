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El Gobierno acusa a la Junta de «echar el freno» a la comisión mixta del Algarrobico y pide reunión «inmediata»

El máximo representante del Ejecutivo central en Andalucía, Pedro Fernández, define como «doloroso» y «preocupante» que el Gobierno andaluz dé «un nuevo paso atrás» a este proceso

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El Gobierno acusa a la Junta de «echar el freno» a la comisión mixta del Algarrobico y pide reunión «inmediata»
(María José López / Europa Press)

E. P.

Almería

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de «echar el freno» y dar «un nuevo ... paso atrás» con su decisión de convocar la reunión de la comisión mixta entre Junta y Estado para abordar la demolición del hotel de El Algarrobico y la restauración de los terrenos una vez que el Pleno de Carboneras ya haya aprobado la revisión de oficio de la licencia de obras, abocada a su nulidad.

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El Gobierno acusa a la Junta de «echar el freno» a la comisión mixta del Algarrobico y pide reunión «inmediata»

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