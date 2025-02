El Gobierno declara mañana de utilidad pública el 40% de los suelos de El Algarrobico para expropiarlos

Miguel Cárceles Almería Lunes, 10 de febrero 2025, 14:00 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

El Consejo de Ministros del Gobierno de España va a declarar en su reunión de mañana los terrenos de El Algarrobico y El Canillar del sector urbanístico sobre el que se levanta el hotel ilegal de El Algarrobico como terrenos de utilidad pública. Es una declaración que permitirá a las instituciones expropiar los suelos y adoptar medidas para la demolición del inmueble, de 21 plantas y 422 habitaciones. Lo anunciaba este mediodía la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el mismo muro que delimita la construcción sobre dominio público marítimo-terrestre y a apenas 14 metros de donde rompen las olas.

«Es algo que tenía que haber sucedido hace ya tiempo. Para el Gobierno de España significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el parque natural», ha indicado la ministra. «El hotel ilegal sigue en pie habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria», ha insistido.

Según ha relatado a los medios, el Consejo de Ministros va a acordar la utilidad pública de las parcelas sobre las que se levanta este hotel ilegal. «El acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objetivo proceder a la expropiación de los terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre sobre los que se levantó este edificio. Este justamente es el paso previo administrativo para demolición y restauración ambiental», ha indicado Montero.

«Como saben, una parte está sobre dominio público marítimo-terrestre sobre los que administración central tiene competencias. El resto es suelo de competencia autonómica», ha referido inmediatamente antes de instar a la junta a «seguir los pasos del Gobierno» e iniciar -una vez los terrenos sean declarados de utilidad pública- la expropiación. «Cuando todos los terrenos sean públicos, será el Gobierno quien derrive el edificio», ha subrayado la ministra.

«Yo diría que es una magnífica noticia, porque les puedo anunciar el gobierno de España va a buscar medida inmediata para la demolición», ha remachado la número dos de Pedro Sánchez en el Ejecutivo estatal, antes de recordar que han pasado «casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizó esta obra». «Sin embargo, el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral», valoró.

Según Montero, este es «el primer paso» para demoler el hotel de Azata del Sol, una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las sentencias del Tribunal Supremo han referido los terrenos como no urbanizables y parque de la construcción está sobre dominio público marítimo terrestre. «Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», ha afirmado Montero a los medios cerca del lugar donde se levanta el hotel, en la playa de El Algarrobico.

La declaración de utilidad pública afectará a los terrenos y los beines incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre. Es el primer paso para la expropiación del edificio y del suelo en los terrenos que corresponden a competencias de Costas -esto es, de la Administración General del Estado-. Es el 40% del total de la finca afectada. Es por ello, que Montero ha pedido a la Junta que actúe sobre el resto de la finca siguiendo el mismo proceso y que, de forma coordinada, el Ejecutivo pueda operar la demolición total del inmueble «poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz».

La medida del Gobierno no afectará, por lo tanto, al 60% restante de los suelos, si bien Montero avanzaba esta mañana que su intención es la de convocar la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, una mesa en la que están representadas el Gobierno andaluz y el Ejecutivo estatal. La comisión se creó en 2011 y hace años que no se reúne. «Hay que darle un impulso definitivo», ha remachado Montero.

No obstante, la ministra ha adelantado que «si la Junta de Andalucía no cumple con su parte y no quiere colaborar» el Gobierno buscará «alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural». «Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles».

Reto sin avances

El presidente andaluz instó en el mensaje de Navidad del año 2023 al Gobierno de España a la demolición del Algarrobico como reto para 2024 «una vez que el futuro de Doñana esté despejado», ya que, a su juicio, «es la hora de afrontar otra deuda que tenemos pendiente con el medioambiente en Andalucía, la demolición del Algarrobico».

«Ese edificio se ha convertido en un símbolo del urbanismo salvaje en la costa mediterránea, en concreto en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y ya va siendo hora de tirar al suelo esa mole de hormigón y devolver ese espacio al conjunto de los ciudadanos y a la propia naturaleza», defendió.

Hoy, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha instado de nuevo al Gobierno de España a «cumplir con su compromiso» y proceder de manera «inmediata» a la demolición del hotel de El Algarrobico, en Carboneras, «tras más de dos décadas de litigios y promesas incumplidas».

En una atención a medios en Granada, Sanz ha subrayado que la Junta de Andalucía «lleva años reclamando el cumplimiento del compromiso del Gobierno de la Nación con la demolición del Algarrobico». «Lo reclamamos, lo exigimos y hoy vuelvo a reiterarlo claramente», ha manifestado. En este sentido, ha señalado que existen sentencias judiciales que avalan la demolición y que «las diferentes administraciones nos comprometimos a actuar en el marco de nuestras competencias».

El consejero ha señalado que en noviembre de 2011, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que el Ejecutivo central «se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere». «Han pasado años y el Gobierno de España no ha cumplido», ha insistido y ha recalcado que «no hay otra manera de actuar hoy allí en la zona que anunciar la inmediata demolición del Algarrobico».