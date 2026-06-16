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Carboneras

El Gobierno defiende propiciar el derribo de El Algarrobico desde «todas» las opciones posibles

El subdelegado ha asegurado que desde la Dirección General de la Costa y el Mar se tramita un expediente para la expropiación forzosa de la mitad de los terrenos que ocupa el macrohotel

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Vistas de El Algarrobico.

Europa Press

Almería

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este martes que desde el Ejecutivo «se han impulsado todas» las opciones que han ... estado en su mano para propiciar el derribo del hotel de El Algarrobico ahora que, a través de la Abogacía del Estado, se ha sumado a proceso judicial destinado a ejecutar la sentencia que obliga a revisar la licencia de obras del establecimiento para declararla «nula».

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El Gobierno defiende propiciar el derribo de El Algarrobico desde «todas» las opciones posibles

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