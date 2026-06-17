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Carboneras

El Gobierno insiste en avanzar en la demolición de El Algarrobico tras el aplazamiento de acuerdos en pleno apoyado por el PSOE

Pedro Fernández ha insistido en la «absoluta contundencia» con la que el Ejecutivo central y el PSOE apoyan la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003

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Pedro Fernández, delegado del Gobierno central en Andalucía.

Europa Press

Sevilla

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición ... del hotel de El Algarrobico pese a que cinco concejales socialistas hayan apoyado en pleno de Carboneras posponer la votación de la propuesta encaminada a anular la licencia de obras del inmueble como paso previo a su derribo para recopilar nuevos informes.

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El Gobierno insiste en avanzar en la demolición de El Algarrobico tras el aplazamiento de acuerdos en pleno apoyado por el PSOE

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El Gobierno insiste en avanzar en la demolición de El Algarrobico tras el aplazamiento de acuerdos en pleno apoyado por el PSOE