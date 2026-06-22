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Carboneras

El Gobierno insta al TSJA que urja a Carboneras a convocar el pleno de El Algarrobico en tres días

Le pide también que «advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a multas coercitivas»

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Un momento del pleno del pasado miércoles.
M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

El Gobierno de España ha hablado después de que el pleno del Ayuntamiento de Carboneras del pasado miércoles aplazara la decisión de anular la licencia ... de obras del macrohotel que Azata del Sol empezó a construir hace dos décadas, que hubiera dado pie al inicio del proceso para su demolición.

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El Gobierno insta al TSJA que urja a Carboneras a convocar el pleno de El Algarrobico en tres días

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