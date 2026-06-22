El Gobierno insta al TSJA que urja a Carboneras a convocar el pleno de El Algarrobico en tres días

El Gobierno de España ha hablado después de que el pleno del Ayuntamiento de Carboneras del pasado miércoles aplazara la decisión de anular la licencia ... de obras del macrohotel que Azata del Sol empezó a construir hace dos décadas, que hubiera dado pie al inicio del proceso para su demolición.

Una decisión que hubiera ejecutado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que instaba a declarar la nulidad del permiso concedido por el Ayuntamiento de Carboneras. De ahí que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) haya decidido personarse en el procedimiento a través de la Abogacía del Estado y, entre otras medidas, haya pedido al Alto Tribunal andaluz que requiera al Consistorio carbonero para que, en un plazo máximo de 48 horas, remita a la sala judicial copia del acta de la sesión plenaria celebrada el pasado 17 de junio de 2026.

El departamento gubernamental solicita, asimismo, ante el contenido del acuerdo adoptado en dicha sesión plenaria, que «requiera al Ayuntamiento de Carboneras para que, en un plazo máximo de 72 horas, convoque una sesión plenaria con el fin de dictar la resolución correspondiente al procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras otorgada el 13 de enero de 2003 a la mercantil Azata del Sol, SL».

Insta también al TSJA que «advierta expresamente a la Corporación municipal de que el incumplimiento de los requerimientos formulados dará lugar a la inmediata aplicación de las medidas previstas en el artículo 112 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)».

Se refiere, en concreto, «este artículo a la imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala, así como la reiteración de dichas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de las demás responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder». Y prosigue que: «La deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que, en su caso, pudiera corresponder».

Y, a estos efectos, se interesa que, por parte de la Corporación municipal carbonera, «se proceda a la identificación del responsable o responsables de la remisión de la documentación que se ha requerido, presumiéndose, en otro caso, que lo serán el secretario y el alcalde del Ayuntamiento de Carboneras».

«Para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1.a de la LJCA», concluye el escrito de la Abogacía del Estado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha apelado por su parte, este lunes, a la «lealtad institucional» entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que actúa en esta materia a través de Costas, ante la reunión que la comisión mixta de seguimiento celebrará este martes para abordar de nuevo el futuro del Algarrobico, en Carboneras, con la licencia de obras aún vigente y el reparto de los costes de la demolición pendiente de actualización.