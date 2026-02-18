Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La voluntaria de Greenpeace muestra la tarta-réplica frente al hotel del Algarrobico. R. I.

Greenpeace entrega al alcalde de Carboneras una tarta del Algarrobico: «Está tan buena que debería ser ilegal»

La organización ecologista 'celebra' los 20 años de paralización de las obras con una dulce réplica del hotel y una petición de multa ante el TSJA

Ideal

Almería

Miércoles, 18 de febrero 2026, 16:59

Comenta

Este 21 de febrero se cumplen 20 años de la paralización cautelar de las obras del hotel de la playa del Algarrobico, en Carboneras. Por ... este motivo, la organización ecologista Greenpeace ha querido entregar una tarta con la forma del edificio -en la que no falta el mensaje 'hotel ilegal' en grandes letras- al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández. El objetivo de la organización, según han indicado en un comunicado este miércoles, es «recordarle que debe cumplir con las sentencias que lo obligan a revisar y anular la licencia de obras del hotel».

