Greenpeace pide la Junta que expropie El Algarrobico: «Sería absurdo que solo se derribe una parte» Considera que «ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe hacer su parte y expropiar la parte del inmueble que ocupa ilegalmente el Parque Natural»

Europa Press Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:35

La organización ecologista Greenpeace ha celebrado el rechazo del Gobierno central al recurso de la promotora Azata del Sol contra la expropiación parcial de los suelos que ocupa el hotel del paraje de El Algarrobico en Carboneras y ha instado a la Junta de Andalucía que emule este proceso con los suelos que son de su competencia.

«Sería un absurdo que solo se derribe una parte. La Junta de Andalucía tiene que actuar ya en su parte», ha señalado la responsable del área de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, quien ha valorado la acción del Ejecutivo central «tras 20 años de batallas judiciales» puesto que, según han considerado, «nos acerca un poco más» al final del hotel aunque «aunque todavía quedan meses para concluir el proceso».

Para Greenpeace, «ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que debe hacer su parte y expropiar la parte del inmueble que ocupa ilegalmente el Parque Natural» de Cabo de Gata-Níjar, ya que la expropiación del Gobierno atañe únicamente a la parte que invado el dominio público marítimo-terrestre, es decir, la mitad del edificio.

La organización ecologista ve en el hotel del Algarrobico «el símbolo de la especulación y el desprecio a las costas». «Esta mole, que se empezó a construir en 2003, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e incumpliendo la Ley de Costas, es un auténtico atentado a la vista de todas las administraciones», han reiterado antes de criticar la «pasividad política» que «lo ha tenido en pie».

«Frente a la inacción de las Administraciones, la ciudadanía nunca se ha rendido. Miles de voces y movimientos sociales lo han señalado durante 20 años como lo que es: un monumento a la corrupción urbanística», ha añadido Caballero, quien ha estimado la iniciativa emprendida desde el Ministerio para la Transición Ecológica como vía para agilizar la demolición.

Con ello, se han mostrado convencidos que de que el hotel de El Algarrobico «será historia» y de que su derribo «debe marcar un antes y un después: nunca más especulación en nuestras playas, nunca más cemento sobre espacios protegidos», ha concluido Caballero.