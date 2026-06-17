Greenpeace urge al TSJA la ejecución directa del fallo para anular la licencia de El Algarrobico

La organización ecologista Greenpeace ha elevado este mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en el que insta la ... ejecución directa por parte del órgano judicial del fallo que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico después de que el Ayuntamiento de Carboneras haya acordado en pleno posponer la decisión destinada a anular el permiso municipal para «pedir más informes jurídicos».

En su recurso, consultado por Europa Press, la entidad conservacionista da cuenta del acuerdo de pleno surgido de la propuesta de un edil no adscrito, aprobado por mayoría, por el que se ha decidido dejar sobre la mesa el texto encaminado a declarar nula la licencia hasta contar con nuevos informes económicos y jurídicos sobre el impacto patrimonial de dicha medida.

«Estamos ante un reiterado y palmario incumplimiento de la sentencia», se han quejado desde Greenpeace, donde han emplazado además a que se deduzca testimonio de particulares y se dé traslado a la Fiscalía para exigir las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de tal decisión.

En este sentido, ha instado al tribunal encargado de la ejecución de la sentencia la imposición de multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros para apremiar a los responsables a ejecutar la sentencia así como a que traslade el caso a la Fiscalía para que indague sobre posibles delitos de desobediencia.

Desde Greenpeace han solicitado en reiteradas ocasiones la vía directa para la ejecución de la sentencia judicial, que data de 2021, al considerar que desde el Ayuntamiento de Carboneras no se han dado los pasos necesarios para poder anular el permiso de obras concedido en enero de 2003 a la mercantil.

En este caso, consideran un nuevo incumplimiento que el Pleno haya acordado retrasar la votación del acuerdo para anular la licencia, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, al admitir la propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se han sumado los concejales del PSOE y la exedil del PP Ángeles Carrillo. El alcalde, Salvador Hernández, y otros cuatro ediles han votado en contra.

Cayuela ha solicitado aplazar la deliberación hasta la próxima sesión debido a la «extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica» del expediente, del que se podrían derivar responsabilidades «patrimoniales».

La propuesta llevada a la sesión monográfica y extraordinaria, que apenas se ha extendido 16 minutos, se ha visto apoyada por los miembros del PSOE, cuyo portavoz, José Luis Amérigo, también ha advertido que el expediente «carece de información esencial sobre las consecuencias económicas» de anular la licencia de obras concedida a Azata del Sol.