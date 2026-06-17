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Carboneras

Greenpeace urge al TSJA la ejecución directa del fallo para anular la licencia de El Algarrobico

La entidad conservacionista da cuenta del acuerdo de pleno surgido de la propuesta de un edil no adscrito, aprobado por mayoría, por el que se ha decidido dejar sobre la mesa el texto para declarar nula la licencia

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Un activista de Greenpeace, en una acción reivindicando la demolición del macrohotel.

Europa Press

Almería

La organización ecologista Greenpeace ha elevado este mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en el que insta la ... ejecución directa por parte del órgano judicial del fallo que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico después de que el Ayuntamiento de Carboneras haya acordado en pleno posponer la decisión destinada a anular el permiso municipal para «pedir más informes jurídicos».

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