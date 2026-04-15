La Guardia Civil detiene en Huércal-Overa a los autores de cuatro delitos contra el patrimonio en apenas 3 días

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de los servicios de seguridad ciudadana desarrollados en la localidad de Huércal-Overa (Almería), ... ha procedido la detención de los autores de varios delitos contra el patrimonio en un corto espacio de tiempo.

La actuación comenzó la noche del pasado 12 de marzo, cuando se recibió el aviso de un robo con fuerza en un conocido establecimiento de hostelería. Los autores, tras fracturar una ventana trasera, accedieron al interior provocando cuantiosos daños materiales y sustrayendo objetos valorados en más de 1600 euros. Gracias a la rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil, se logró identificar a dos individuos en actitud sospechosa, quienes fueron puestos a disposición judicial, incluso antes de que la denuncia del robo fuese interpuesta por la víctima.

Apenas 3 días después, los agentes fueron alertados nuevamente de la presencia de un individuo que huía a gran velocidad de un parking privado portando una bicicleta. En un dispositivo conjunto con la Policía Local, se logró interceptar al sospechoso, resultando ser uno de los detenidos en la actuación anterior.

Tras la investigación policial, se pudo determinar que el arrestado no solo había sustraído la bicicleta, sino que también hurtó objetos personales del interior de un vehículo e intentó acceder a un edificio anexo.

Como resultado de este operativo, se han esclarecido un total de dos delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto. El mismo detenido en los diferentes hechos relatados, con un amplio historial delictivo en la zona, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial de Huércal-Overa, habiéndose decretado su ingreso inmediato en prisión.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de no poner en riesgo la integridad física ni la vida para defender bienes materiales, recomendando mantener la calma ante este tipo de situaciones y comunicar los hechos de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Para ello se recuerda que están operativos los canales de contacto habituales: 062, aplicación AlertCops, 112 y a través de la página oficial de la Guardia civil (www.guardiacivil.es o mediante su sede Electrónica).