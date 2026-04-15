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Los agentes de la Guardia Civil arrestan al sospechoso. O. P. C.

La Guardia Civil detiene en Huércal-Overa a los autores de cuatro delitos contra el patrimonio en apenas 3 días

Uno de los arrestados fue interceptado por los agentes en dos ocasiones consecutivas, tras cometer robos en un establecimiento hostelero y en un parking privado

A. M.

Almería

Miércoles, 15 de abril 2026, 14:08

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La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de los servicios de seguridad ciudadana desarrollados en la localidad de Huércal-Overa (Almería), ... ha procedido la detención de los autores de varios delitos contra el patrimonio en un corto espacio de tiempo.

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