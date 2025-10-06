La Guardia Civil solicita «documentación oficial» a Garrucha para investigar una posible malversación en la etapa socialista Garrucha para la Gente relaciona la investigación con su denuncia sobre «los 4 millones de euros obtenidos de la concesión del agua» así como otros posibles delitos

Alicia Amate Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 15:50

La Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Almería, ha requerido «información y documentación oficial» al Ayuntamiento de Garrucha en el marco de una investigación sobre «presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos» que dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera.

Dicha investigación, según ha indicado este lunes en un comunicado Garrucha para la Guente, estaría relacionada con «la utilización de los 4 millones de euros obtenidos de la concesión del agua pública de Garrucha, durante el mandato de la exalcaldesa María López». La formación que lidera Álvaro Ramos incide en que dichos fondos estarían relacionados con un «posible desvío e irregular gestión».

Ramos, ha recordado la coalición, denunció públicamente los hechos que ahora investiga el juzgado veratense, entre los que se encuentran «la modificación de crédito en 2022 por importe de 2.560.605,43 euros destinada a gastos de personal de ejercicios anteriores, sin procedimiento legal que lo justifique, el retraso en el pago de nóminas y cuotas de la Seguridad Social en 2022 y ejercicios anteriores, una posible desviación de crédito en retribuciones del personal laboral de limpieza y mantenimiento, que triplicarían lo inicialmente presupuestado, posibles irregularidades en el pago de la Seguridad Social en 2022, la contratación sin concurso público y la mencionada utilización de los 4 millones de euros obtenidos de la concesión del agua pública.

«Estos hechos ponen de manifiesto una gestión opaca y contraria a los principios de legalidad, transparencia y buena administración», han valorado desde Garrcuha para la Gente, formación que exige «que se depuren responsabilidades políticas y judiciales y que se garantice el uso correcto de los fondos públicos, que son de toda la ciudadanía».

«Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la legalidad, la transparencia y la honradez en la gestión municipal», ha añadido la formación, que confía en que la investigación «esclarezca todas las irregularidades denunciadas y que los responsables rindan cuentas ante la justicia».

Cabe recordar que Garrucha para la Gente, con Álvaro Ramos al frente, facilitó el cambio de gobierno, del PSOE a PP, en el Ayuntamiento de Garrucha tras las elecciones de mayo de 2023, al sumar sus dos concejales a los de Vox para derrocar a la hasta entonces alcaldesa, María López. Un acuerdo de investidura histórico que costó la expulsión de IU a los integrantes de Garrucha para la Gente por votar al PP junto a Vox.