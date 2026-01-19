Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Herida una mujer de 41 años tras la colisión frontal entre dos turismos en la N-340A en Huércal-Overa

El incidente tuvo lugar sobre las 14.10 horas, momento en el que varios testigos alertaron del choque

Europa Press

Almería

Lunes, 19 de enero 2026, 12:34

Comenta

Una mujer de 41 años ha resultado herida este domingo, 18 de enero, tras sufrir un accidente de tráfico en la colisión entre dos turismos ... en la carretera nacional N-340, a la altura de Huércal-Overa, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

