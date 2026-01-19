Herida una mujer de 41 años tras la colisión frontal entre dos turismos en la N-340A en Huércal-Overa

Una mujer de 41 años ha resultado herida este domingo, 18 de enero, tras sufrir un accidente de tráfico en la colisión entre dos turismos ... en la carretera nacional N-340, a la altura de Huércal-Overa, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El incidente tuvo lugar sobre las 14.10 horas, momento en el que varios testigos alertaron del choque. A consecuencia del mismo, según informó Emergencias de Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, recogido por esta agencia, la circulación de la vía en el kilómetro 552 se mantenía condicionada en ambos sentidos.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y del Servicio 061. La víctima fue finalmente trasladada al Hospital Público Comarcal la Inmaculada, sin que haya trascendido información sobre la progresión de su estado de salud.