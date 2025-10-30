Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del hospital de Torrecárdenas. R. I.

Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera

Un helicóptero ha trasladado al operario de urgencia hasta el hospital de Torrecárdenas

E. P.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:30

Comenta

Un trabajador de unos 35 años de edad ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haberse precipitado desde ... una altura de tres metros de altura cuando trabajaba en la parte alta de una vivienda de Vera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  5. 5 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  9. 9 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  10. 10 Una explosión por gas genera un incendio en una vivienda de Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera

Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera