Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera

Un trabajador de unos 35 años de edad ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haberse precipitado desde ... una altura de tres metros de altura cuando trabajaba en la parte alta de una vivienda de Vera.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el aviso se recibió sobre las 8.15 horas, cuando se alertaba de la caída desde un primer piso de un albañil en la calle Europa, en la zona de Puerto Rey.

Así, se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local y a efectivos sanitarios, que comprobaron las lesiones que el herido mostraba en la zona la espalda, sobre todo en la parte lumbar.

De este modo, se decidió activar medios de emergencia aéreos que trasladaron al afectado hasta el centro hospitalario de referencia de Almería. También se dio aviso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección de Trabajo, que indagan sobre las circunstancias del accidente.