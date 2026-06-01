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La histórica Ciudad de Baria entra en la Lista Roja por su grave estado de abandono y la presión urbanística

La inclusión del yacimiento de Cuevas del Almanzora sitúa a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con más monumentos en peligro de España, registrando la provincia de Almería diecinueve bienes bajo amenaza de desaparición

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Ciudad de Baria, en Villaricos (Cuevas del Almanzora).
Ciudad de Baria, en Villaricos (Cuevas del Almanzora). (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El patrimonio arqueológico de la provincia de Almería ha recibido un severo toque de atención que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de ... sus tesoros más antiguos. La prestigiosa asociación Hispania Nostra ha incluido oficialmente a la emblemática Ciudad de Baria, ubicada en el municipio de Cuevas del Almanzora, en su conocida Lista Roja de patrimonio en peligro. Esta decisión responde al preocupante estado de desprotección, la acumulación de maleza invasiva y, de manera muy especial, a la constante amenaza que ejerce la presión urbanística sobre un subsuelo de incalculable valor histórico. Con esta nueva incorporación, Almería suma un nuevo elemento a un inventario de la vergüenza que evidencia la urgente necesidad de una intervención institucional decidida para salvaguardar la memoria colectiva de la comarca del Almanzora.

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La histórica Ciudad de Baria entra en la Lista Roja por su grave estado de abandono y la presión urbanística

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