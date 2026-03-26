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Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Cuevas del Almanzora 2026

Con un gran recorrido en la historia, la Semana Santa de Cuevas se ha ido afianzando y es ya desde hoy una referencia en el territorio de la provincia de Almería

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Cuevas del Almanzora

Jueves, 26 de marzo 2026, 14:35

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Con un gran recorrido en la historia, la Semana Santa de Cuevas del Almanzora se ha ido afianzando y hoy en día es una referencia ... en la provincia. Declarada de interés turístico de Andalucía, en esta época se recibe miles de visitas. Esto anima a las cofradías a seguir creciendo y a seguir mostrando la calidad escultórica que atesora. Una de sus señas de identidad son los pasos vivientes, tan bien «recreados y conseguidos» que nos trasladan en el tiempo para descubrir cómo fue.

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