Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Cuevas del Almanzora 2026

Con un gran recorrido en la historia, la Semana Santa de Cuevas del Almanzora se ha ido afianzando y hoy en día es una referencia ... en la provincia. Declarada de interés turístico de Andalucía, en esta época se recibe miles de visitas. Esto anima a las cofradías a seguir creciendo y a seguir mostrando la calidad escultórica que atesora. Una de sus señas de identidad son los pasos vivientes, tan bien «recreados y conseguidos» que nos trasladan en el tiempo para descubrir cómo fue.

27 de marzo, Viernes de Dolores

20:00 h. Santa Misa en honor a María Santísima de los Dolores.

22:00 h. Solemne Procesión del Viernes de Dolores con las imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Recorrido : Salida de la Iglesia, Plaza de la Constitución, C/Cuesta del Castillo, C/ Juan Miguel García Viudez, C/La Rambla, Cruz Grande, C/Convento, C/ El Pilar e Iglesia. Bandas que desfilan : Agrupación musical Cuevas del Almanzora y Bct Sentencia de Cuevas del Almanzora.

Solemne traslado de Nuestra Señora de La Esperanza a su casa Hermandad, y Sto. Cristo de la Salud.

28 de marzo, Sábado de Pasión

18:00 h Solemne Procesión de la Mayordomía de Jesús de la Humildad y Paciencia. Recorrido : Salida Casa hermandad de Las Maravillas, C/ Verónica, C/ Avenida Atrales, C/ Romero, C/Arenas, Avenida Barcelona. C/ La Rambla, Glorieta Sotomayor, Iglesia, Plaza de la Constitución, C/ Cuesta del Castillo, Plaza de la Libertad, C/ Estación, C/ Verónica y Casa hermandad de Las Maravillas. Banda que desfila: Banda Gran Poder de Granada y Bct Sentencia de Cuevas del Almanzora.

29 de marzo, Domingo de Ramos

11:00 h. Bendición de las Palmas en la Iglesia San Sebastián, Procesión y Santa Misa. Recorrido: Iglesia de San Sebastián, C/ El Pilar e Iglesia. A continuación Solemne traslado de Nuestra señora de la Esperanza de su casa Hermandad a la Iglesia de la Encarnación. Acompañamiento : AM Lágrimas de amor de Zurgena.

19:00 h: Procesión del Domingo de Ramos con el paso viviente de la Borrica y del «Trono de los niños». Recorrido : Salida Castillo del Márquez de Los Vélez, Cuesta del Castillo, Plaza Constitución, El Pilar, Convento, Rambla y Glorieta Sotomayor. Organiza : Ilmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en colaboración con las Hermandades. Bandas que intervienen : Agrupación musical Cuevas del Almanzora.

30 de Marzo, Lunes Santo

10:00 h. Santa Misa

22:00 h. Salida desde El Calvario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y La Caridad. Estación de Penitencia Vía Crucis. Recorrido : Calvario, Plaza de la Libertad, C/ Juan Miguel García Viudez, Glorieta Sotomayor, C/ La Rambla, Cruz Grande, C/ El Convento, C/ El Pilar, Iglesia, Plaza de la Constitución, Cuesta del Castillo, Plaza de la Libertad y El Calvario.

31 de Marzo, Martes santo

10:00 h. Santa Misa.

18:30 h. Recogida de banderas, pasacalles de las bandas del desfile procesional y traslado del Cristo de »La Agonía» desde la casa hermandad hasta la Iglesia Parroquial por escuadras de gastadores de la Legión y concierto de bandas en la Glorieta «Álvarez de Sotomayor».

22:00 h. Solemne Procesión de la Hermandad Ntra. Sra. De las Angustias (Paso Azul). Recorrido : Iglesia de La Encarnación, C/ El Pilar, C/Ajezón, C/ Cuesta de los Caños, Plaza de la Constitución, C/. San Diego, Plaza de La Libertad, C/ Cuesta del Castillo, C/ Juan Miguel García Viudez, Glorieta, C/ La Rambla, Cruz Grande, C/ Convento, C/ El Pilar e Iglesia. Bandas que desfilan : Banda de guerra de la Brigada de la Legión »Rey Alfonso XIII» de Viator, Agrupación musical de Cuevas del Almanzora y Agrupación musical Cristo de las Aguas de Olula del Río.

1 de Abril, Miércoles Santo

10:00 h. Santa Misa.

18:30 h Recogida de Banderas Acompañada por la Banda de Guerra de la Brigada II de la Legión Rey Alfonso XIII de Viator. Exhibición final de las bandas de música y la Legión.

22:00 h. Solemne Procesión de la Real Cofradía de San Juan Evangelista, Ntra. Sra. de la Esperanza, Santas Mujeres Verónica y María Magdalena y Stmo. Cristo de la Salud (Paso Blanco). Recorrido : Iglesia de La Encarnación, C/ El Pilar, C/Ajezón, C/ Cuesta de los Caños, Plaza de la Constitución, C/ Cuesta del Castillo, C/ Juan Miguel García Viudez, Glorieta, C/ La Rambla, Cruz Grande, C/ Convento, C/ El Pilar e Iglesia. Bandas que desfilan: Banda Municipal de música de Olula del Río, Asociación cultural musical de Macael, Banda de Guerra de la Brigada II de la Legión Rey Alfonso XIII de Viator y Bct Los Nazarenos, Blanca (Murcia).

2 de Abril, Jueves Santo.

17:00 h. Santa Misa de la Institución de la Eucaristía y traslados del Santísimo al Monumento.

18:00 h. Solemne Procesión Real Ilustre y Muy Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Misericordia. Ntro. Sr. Amarrao a la Columna y María Santísima de La Estrella (Paso Morao). Recorrido : Salida Casa hermandad (C/ San Sebastián), C/ El Pilar, Iglesia de la Encarnación, Plaza de la Constitución, Cuesta del Castillo, C/ Juan Miguel García Viudez / Glorieta / La Rambla / Cruz Grande / Las Lisas / Érica de la Piedad, C/ Las Arenas, Avenida Barcelona, Cruz Grande, C/ La Rambla, Glorieta, / Iglesia de la Encarnación, C/ El Pilar, C/ San Sebastián. Bandas que desfilan : Bct Sentencia (Cuevas del Almanzora), Banda de Música Nuestra Señora de los Dolores (Granada), Agrupación Musical Virgen de la Asunción de Elche (Alicante), Agrupación Musical de Cuevas del Almanzora.

22:00 h. Solemne Procesión de la Pontificia y Real Archicofradía de María Santísima de los Dolores (Paso Negro). Recorrido : Salida: Avd. Barcelona (Casa hermandad), C/ La Rambla, Iglesia de La Encarnación, C/ El Pilar, C/Ajezón, C/ Cuesta de los Caños, Plaza de la Constitución, C/ Cuesta del Castillo, C/ Juan Miguel García Viudez, Glorieta, C/ La Rambla, Cruz Grande, C/ Convento, C/ El Pilar e Iglesia. Bandas que desfilan : Asociación Musical Virgen del Carmen de Purchena, Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús del Amor de Alhama de Murcia, Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada.

A continuación Vía Crucis Stmo. Cristo de la Misericordia.

3 de Abril, Viernes Santo

10:00 h. Solemne Procesión del Viernes Santo. Orden de Salida : Real Cofradía de San Juan Evangelista, Ntra. Sra. de la Esperanza, Santas Mujeres Verónica y María Magdalena y Stmo. Cristo de la Salud (Paso Blanco); Real Ilustre y Muy Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Misericordia. Ntro. Sr. Amarrao a la Columna y María Santísima de La Estrella (Paso Morado); Hermandad Nuestra Señora de las Angustias (Paso Azul); Pontificia y Real Archicofradía de María Santísima de los Dolores (Paso Negro). Recorrido: Salida, Iglesia de La Encarnación, C/ El Pilar, C/Convento, Cruz Grande, C/ Las Lisas, C/Verónica, C/ Estación, Plaza de la Libertad, Calvario, Plaza de la Libertad, C/ Cuesta del Castillo, Plaza de la Constitución e Iglesia parroquial. Bandas que desfilan: Cofradía de San Juan Evangelista, Ntra. Sra. de la Esperanza, Santas Mujeres Verónica y María Magdalena y Stmo. Cristo de la Salud (Paso Blanco); Banda Municipal de Música de Carboneras, Asociación Cultural Musical de Macael, Banda de Música Virgen del Río, Huercal-Overa. Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno (Paso morao); Bct Sentencia de Cuevas del Almanzora, Agrupación musical de Cuevas del Almanzora. Hermandad Ntra. Sra. De las Angustias (Paso Azul).; Unión musical PAO (Almería), Pontificia y Real Archicofradía de María Santísima de los Dolores (Paso Negro); Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús de la Sentencia de Almuñecar (Granada), ACM Eladio Guzmán de Canjayar (Almería) y Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada (Almería).

18:00 h Santos Oficios de la Muerte del Señor.

22:00 h. Solemne Procesión del Santo Entierro del Señor. Recorrido : Salida Iglesia parroquial, Plaza de la Constitución, C/ Cuesta del Castillo, Plaza de la Libertad, C/ Estación, C/ Verónica, C/ Las Lisas, C/ La Rambla, Glorieta Sotomayor e Iglesia. Bandas que desfilan : Agrupación musical de Cuevas del Almanzora. Organiza : Ilmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

4 de Abril, Sábado Santo

22:00 h Solemne Vigilia Pascual. Iglesia Parroquial.

5 de Abril, Domingo de Resurrección