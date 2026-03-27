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Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Huércal-Overa 2026

Estos son los cortejos procesionales y otras actividades religiosas que organizan las hermandades de Paso Negro, Paso Blanco, Paso Morado y La Borriquita en la localidad huercalense

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Huércal-Overa

Viernes, 27 de marzo 2026, 14:30

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Huércal-Overa es una de las ofertas más recomendables en la Semana Santa provincial al fundirse en ella la sencillez, la devoción y la solemnidad ... y majestuosidad y ponerse de manifiesto la importancia que los huercalenses han dado a lo largo de la historia a la Semana Santa y el exquisito cuidado de esta tradición que se ha mantenido a lo largo de toda su historia. Se caracteriza por tener unos desfiles procesionales diferentes, que mezclan el estilo andaluz con el levantino. Se celebra desde el Viernes Dolores hasta el Viernes Santo, aunque los principales actos comienzan realmente el Domingo de Ramos.

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