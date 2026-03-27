Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Huércal-Overa 2026

Huércal-Overa es una de las ofertas más recomendables en la Semana Santa provincial al fundirse en ella la sencillez, la devoción y la solemnidad ... y majestuosidad y ponerse de manifiesto la importancia que los huercalenses han dado a lo largo de la historia a la Semana Santa y el exquisito cuidado de esta tradición que se ha mantenido a lo largo de toda su historia. Se caracteriza por tener unos desfiles procesionales diferentes, que mezclan el estilo andaluz con el levantino. Se celebra desde el Viernes Dolores hasta el Viernes Santo, aunque los principales actos comienzan realmente el Domingo de Ramos.

VIERNES DE DOLORES, 27 DE MARZO

19:30 h. Iglesia Parroquial. Santa Misa.

20:30 h. Procesión Virgen de la Soledad.

SÁBADO DE PASIÓN, 28 DE MARZO

17:00 h. Traslado del Stmo. Cristo de la Misericordia hasta la Capilla de la Residencia de Ancianos «Virgen del Río».

19:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa y confesiones.

DOMINGO DE RAMOS, 29 DE MARZO

08:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa y Laudes.

09:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

10:00 h. Ermita de Santiago Apóstol. Bendición de palmas.

10:15 h. Iglesia Parroquial. Salida procesional.

12:00 h. Templo Parroquial. Santa Misa.

18:00 h. Recibimiento y procesión acto de bienvenida en la Era a la Santísima Virgen del Río y posterior procesión con la venerada imagen hasta la Iglesia Parroquial donde se oficiará la Santa Misa.

LUNES SANTO, 30 DE MARZO

08:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa y laudes.

09:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

21:00 h. Traslado de Ntra. Sra. de la Amargura desde la Ermita del Calvario hasta la Iglesia Parroquial.

MARTES SANTO, 31 DE MARZO

08:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa y laudes.

09:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

21:00 h. Solemne Procesión de penitencia de Ntro. Padre Jesús de Pasión Cautivo.

MIÉRCOLES SANTO, 1 DE ABRIL

09:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

17:30 h. Traslado de Stmo. Cristo de la Misericordia desde la Capilla de la Residencia de Ancianos «Virgen del Río» hasta el Templo Parroquial.

18:00 h. Plaza de la Constitución y Plaza Cura Valera. Presentación de Agrupaciones Musicales y Bandas de Música que acompañarán a la Hermandad en su estación de penitencia.

20:00 h. Iglesia Parroquial. Bendición de costaleros.

20:30 h. Solemne procesión de la Hermandad del Paso Morado por el recorrido tradicional.

JUEVES SANTO, 2 DE ABRIL

11:30 h. Reparto de Banderas y pasacalles.

16:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

16:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa.

18:00 h. Plaza de la Constitución y Plaza Cura Valera. Presentación de las Bandas de Música que acompañarán a la Hermandad en su Procesión.

20:30 h. Solemne Procesión del Paso Blanco.

21:00 h. Templo Parroquial. Hora Santa.

En la madrugada, al finalizar la procesión de la Hermandad del Paso Blanco: Procesión del Silencio. Solemne Vía Crucis acompañando al Stmo. Cristo de la Misericordia al Calvario.

VIERNES SANTO, 3 DE ABRIL

10:30 h. Tradicional y Solemne Vía Crucis acompañando a Ntro. Padre Jesús Nazareno al Calvario.

12:00 h. Ermita de San Juan. Exposición de imágenes tronos y enseres del Paso Blanco.

16:00 h. Hermanitas. Santa Misa.

16:30 h. Templo Parroquial. Santa Misa. Oficios de la muerte del Señor.

18:00 h. Presentación y concierto de las bandas y agrupaciones de música que posteriormente participarán en la procesión.

19:30 h. Acto de recogida del Guión Real y autoridades que transcurrirá por la Plaza del Cura Valera, Plaza de la Constitución y Avda. Guillermo Reyna, hasta el Ayuntamiento, donde se realizará la recepción oficial.

20:00 h. Solemne Procesión general de la cofradía del Paso Negro que realizará el tradicional Santo Entierro de Cristo, partiendo desde la Casa de Hermandad recorrerá el itinerario habitual.

SÁBADO DE GLORIA, 4 DE ABRIL

20:30 h. Hermanitas: Santa Misa.

23:00 h. Templo Parroquial. Santa Misa.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 5 DE ABRIL

09:00 h. Hermanitas: Santa Misa.

12:00 h. Templo Parroquial: Santa Misa.

20:00 h. Templo Parroquial: Santa Misa.