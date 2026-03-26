Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Pulpí 2026

Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí, la Parroquia «San Miguel Arcángel» de Pulpí, junto con las hermandades La Borriquita, Paso Morao y ... Paso Negro de Pulpí, invitan al público a que asistan a todos los actos y cultos organizados para esta Semana Santa de Pulpí 2026, que son los Siguientes:

Viernes 27 de Marzo. Viernes de Dolores

20:30 h. Misa de Hermandad del Paso Negro. Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel. A continuación: Procesión del Santísimo Cristo de la Humildad acompañando a la Stma. Virgen de los Dolores por las calles de Pulpí.

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Domingo 29 de Marzo. Domingo de Ramos.

09:30 h. Bendición de Ramos y Palmas en La Glorieta de Pulpí.

10:00 h: Santa Misa de Domingo de Ramos.

11:30 h: Procesión de «La Borriquita» con recorrido especial por su X Aniversario.

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12:00 h: Santa Misa

14:00 h: Comida Hermandad Paso Negro.

14:00 h: Comida Hermandad Paso Morao.

Martes Santo 31 de Marzo

19:00 h: Santa Misa

21:00: Santo «Vía Crucis»

Miércoles Santo 01 de Abril.

21:30 h. Procesión de Ntro Padre Jesús despojado y Ntra. Sra. De la Salud y Esperanza.

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Jueves Santo 02 de Abril.

17:00 h: Santos oficios. Misa Vespertina de la Cena del Señor y Traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.

20:30 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.

21:30 h: Solemne Procesión María Santísima Esperanza Macarena, Oración del Huerto, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntro. Padre Jesús Nazareno.

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Viernes Santo 03 de Abril.

09:00 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.

10:00 h: Solemne Procesión subida al Monte Calvario Ntro. Padre Jesús Nazareno escoltado por la Escuadra de Gastadores de la Legión, con la Santísima Virgen de los Dolores y la Verónica.

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17:00 h: Santos Oficios, celebración de la Pasión del Señor.

18:00 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.

18:30 h: Concentración de mantillas en la Iglesia San Miguel Arcángel de Pulpí.

19:00 h: Solemne Procesión del Cristo de la Fé, Virgen de las Angustias y Santo Entierro escoltado por la Escuadra de Gastadores y Banda de la Legión. (Paso Morao)

20:00 h: Procesión de la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista y María Magdalena (Paso Negro).

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Sábado de Gloria 04 de Abril.

19:00 h: Traslado de Ntro. Padres Jesús Resucitado (Paso Morao)

23:00 h: Celebración de la Vigilia Pascual (Lucernario). Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

Domingo de Resurrección 05 de Abril.

10:00 h: Solemne Misa de Resurrección.

11:00 h: Solemne Procesión de Ntro. Padre Jesús Resucitado, acompañado por nazarenos y mantillas.