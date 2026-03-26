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Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Pulpí 2026

Estos son los cortejos procesionales y actos religiosos que se organizan en el municipio de Pulpí por su Semana Grande

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Pulpí

Jueves, 26 de marzo 2026, 14:04

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Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí, la Parroquia «San Miguel Arcángel» de Pulpí, junto con las hermandades La Borriquita, Paso Morao y ... Paso Negro de Pulpí, invitan al público a que asistan a todos los actos y cultos organizados para esta Semana Santa de Pulpí 2026, que son los Siguientes:

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