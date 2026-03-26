Horarios e itinerarios de las procesiones de Semana Santa de Pulpí 2026
Estos son los cortejos procesionales y actos religiosos que se organizan en el municipio de Pulpí por su Semana Grande
IDEAL
Pulpí
Jueves, 26 de marzo 2026, 14:04
Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pulpí, la Parroquia «San Miguel Arcángel» de Pulpí, junto con las hermandades La Borriquita, Paso Morao y ... Paso Negro de Pulpí, invitan al público a que asistan a todos los actos y cultos organizados para esta Semana Santa de Pulpí 2026, que son los Siguientes:
Viernes 27 de Marzo. Viernes de Dolores
20:30 h. Misa de Hermandad del Paso Negro. Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel. A continuación: Procesión del Santísimo Cristo de la Humildad acompañando a la Stma. Virgen de los Dolores por las calles de Pulpí.
Domingo 29 de Marzo. Domingo de Ramos.
09:30 h. Bendición de Ramos y Palmas en La Glorieta de Pulpí.
10:00 h: Santa Misa de Domingo de Ramos.
11:30 h: Procesión de «La Borriquita» con recorrido especial por su X Aniversario.
12:00 h: Santa Misa
14:00 h: Comida Hermandad Paso Negro.
14:00 h: Comida Hermandad Paso Morao.
Martes Santo 31 de Marzo
19:00 h: Santa Misa
21:00: Santo «Vía Crucis»
Miércoles Santo 01 de Abril.
21:30 h. Procesión de Ntro Padre Jesús despojado y Ntra. Sra. De la Salud y Esperanza.
Jueves Santo 02 de Abril.
17:00 h: Santos oficios. Misa Vespertina de la Cena del Señor y Traslado del Santísimo Sacramento al Monumento.
20:30 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.
21:30 h: Solemne Procesión María Santísima Esperanza Macarena, Oración del Huerto, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Viernes Santo 03 de Abril.
09:00 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.
10:00 h: Solemne Procesión subida al Monte Calvario Ntro. Padre Jesús Nazareno escoltado por la Escuadra de Gastadores de la Legión, con la Santísima Virgen de los Dolores y la Verónica.
17:00 h: Santos Oficios, celebración de la Pasión del Señor.
18:00 h: Concentración de nazaremos en la Casa de Hermandad Paso Morao.
18:30 h: Concentración de mantillas en la Iglesia San Miguel Arcángel de Pulpí.
19:00 h: Solemne Procesión del Cristo de la Fé, Virgen de las Angustias y Santo Entierro escoltado por la Escuadra de Gastadores y Banda de la Legión. (Paso Morao)
20:00 h: Procesión de la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista y María Magdalena (Paso Negro).
Sábado de Gloria 04 de Abril.
19:00 h: Traslado de Ntro. Padres Jesús Resucitado (Paso Morao)
23:00 h: Celebración de la Vigilia Pascual (Lucernario). Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.
Domingo de Resurrección 05 de Abril.
10:00 h: Solemne Misa de Resurrección.
11:00 h: Solemne Procesión de Ntro. Padre Jesús Resucitado, acompañado por nazarenos y mantillas.
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