Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Vera 2025

La Semana Santa de Vera se erige como una de las celebraciones más emblemáticas de la región, fusionando siglos de historia con una profunda devoción popular. Esta festividad, que data de la época posterior a la conquista cristiana, ha evolucionado hasta convertirse en un referente cultural y religioso en Andalucía.​ Tras la reconquista cristiana, Vera comenzó a forjar sus tradiciones cofrades, algunas de las cuales perduran hasta hoy. Hermandades centenarias, como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de las Angustias, son testimonio vivo de esta herencia. Estas cofradías han mantenido y enriquecido el patrimonio religioso y cultural de la localidad, consolidando una Semana Santa de singular identidad, con sus hermandades históricas y tradiciones únicas, la posiciona como una de las celebraciones más destacadas de la provincia de Almería. La combinación de fervor religioso, patrimonio cultural y participación comunitaria la convierten en una cita ineludible para quienes buscan experimentar la esencia de las tradiciones andaluzas

La Semana Santa veratense inicia tradicionalmente el fin de semana anterior al Domingo de Ramos, con los traslados de imágenes emblemáticas desde sus ermitas hasta la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Este acto marca el preludio de una semana repleta de solemnidad y fervor.

DOMINGO DE RAMOS, 13 DE ABRIL

09:00h. Santa Misa en el Templo Parroquial.

11:00 h. Bendición de las Palmas en la Plaza Virgen de las Angustias. A continuación Procesión Litúrgica, desde la Ermita de la Patrona hasta la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación y celebración de la Santa Misa.

12:30 h. Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita. Recorrido: Plaza Mayor, Calle Alfredo Almunia, Calle Isabel la Católica, Calle Reconquista, Calle del Mar, Calle Juan Anglada, Plaza Mayor. Curiosidades: Es la procesión oficial que abre nuestra semana santa, en la que participan todas las Hermandades y la Corporación Municipal. Las imágenes procesionan, como lo hacían antaño en los 80, en carrozas.

19:30h. Santa Misa en el Templo Parroquial.

LUNES SANTO, 14 DE ABRIL

9:00 h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa.

18:00 h. Celebración comunitaria de la Penitencia y Confesión individual en la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación.

21:00 h. Solemne Vía Crucis parroquial desde la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación. Itinerario: Plaza Mayor, C/ Juan Anglada, C/ Reconquista, C/ Isabel la Católica, C/ José Gómez, C/ Alfredo Almunia, C/ Mayor

MARTES SANTO, 15 DE ABRIL

09:00 h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa.

19:00 h. Procesión de la Hermandad Infantil y Juvenil Virgen de los Perdones y Jesús de la Esperanza, compuesta por niños y jóvenes de hasta 25 años. Itinerario: salida desde la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, Plaza Mayor, C/ Mayor, C/ Virgen de las Angustias, C/ Jacinto Anglada, Plaza D. Antonio Carmona Gallardo, C/ Del Mar, Ermita Nuestra Señora de la Virgen de las Angustias, C/ Del Mar, C/ Juan Anglada, Plaza Mayor, entrada en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. Curiosidades: En el año 1998, la imagen de la Virgen se quemó. En 1999, se creó una nueva imagen, la cual es llevada por los costaleros de entre 17 y 25 años. Al cumplir 25 años, se pierde la oportunidad de ser los pies de la Virgen. Las cenizas de la Virgen quemada en 1998 se portan en el paso, guardadas en el relicario como una señal de recuerdo. Asimismo, el actual Cristo de la Esperanza fue donado por la Hermandad de la Virgen de las Angustias tras perder el anterior en un accidente en la iglesia el año posterior al incendio.

MIÉRCOLES SANTO, 16 DE ABRIL

09:00 h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa.

19:30 h. Procesión de la Mayordomía de San Antón, Cristo Cautivo y Santísima Virgen de la Pureza. Itinerario: Salida desde la Ermita de San Antón, C/ Reconquista, C/ Del Mar, C/ Juan Anglada, Plaza Mayor, C/ Mayor, C/ Aduana, Plaza Fernando V, C/ Alfredo Almunia, C/ José Gómez, C/ Isabel la Católica, Encierro en la Ermita de San Antón. Curiosidades: Durante su Estación de Penitencia, esta Mayordomía cuenta con Saeteros profesionales, o bien a lo largo de su recorrido, fieles devotos, se arrancan a cantar Saetas al Cautivo y a la Virgen.

JUEVES SANTO, 17 DE ABRIL

17:30 h. Santos Oficios (Cena del Señor) en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación.

19:30 h. Procesión de la Real y Venerable Hermandad de San Juan Evangelista y Cristo de la Misericordia. Itinerario: C/ La Plata, C/ Mayor, Plaza Mayor, C/ Virgen de las Angustias, C/ Jacinto Anglada, C/ del Mar, Plaza Virgen de las Angustias, C/ Juan Anglada, Plaza Mayor, C/ Mayor, C/ La Plata. Curiosidades: Si bien la sede canónica de la Hermandad está radicada en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, la procesión de Penitencia del Jueves Santo se inicia y culmina en su Casa Hermandad, joya arquitectónica cofrade de la ciudad de Vera, inaugurada en el año 2011. A tal fin, el Sábado de Pasión se realiza el traslado de sus Sagrados Titulares desde la Iglesia Parroquial hasta su Casa Hermandad.

22:00 h. Hora Santa Santa ante el Monumento en el Templo Parroquial.

VIERNES SANTO, 18 DE ABRIL

07:30 h. Traslado de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias desde su Ermita al Templo Parroquial. Itinerario: Ermita de la Virgen de las Angustias - C/ Virgen de las Angustias - C/ Mayor - Plaza Mayor - Iglesia de la Encarnación.

08:00 h. Tradicional Subida de Jesús desde la Ermita de San Ramón al Templo Parroquial. Itinerario: C/ La Plata; C/ Mayor;Plaza Mayor. Curiosidades: Dos filas de hombres comienzan a formarse de forma espontánea en torno a la imagen que, portada a hombros, inicia este desfile procesional, durante el cual se escenifican las tres caídas que sufrió Jesús en su caminar hacia el Calvario.

09:15 h. Pregón del Judío en la Plaza Mayor. Seguidamente, traslado de la Santísima Virgen de las Angustias a su Ermita. Itinerario: Iglesia de la Encarnación - Plaza Mayor - C/ Mayor - C/ Virgen de las Angustias - Ermita de la Virgen de las Angustias.

10:00 h. Procesión de la Sacramental, Venerable, Muy Ilustre, Muy Antigua, Fervorosa, Mínima y Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario: C/ La Plata; C/ Mayor; C/ Alfredo Almunia; C/ Presbítero José Gómez; C/ Isabel la Católica; C/ Reconquista; C/ Del Mar; C/ Juan Anglada; C/ Mayor; C/ La Plata; Ermita de San Ramón. Curiosidades: Por el 350 aniversario de la fundación de la Real Archicofradía, el 15 de abril de 2024 le fue concedida la Corbata y la Placa de la Medalla del V Centenario de Santa Bárbara como Patrona de los Artilleros Españoles, y con motivo de los 25 años de la hechura y bendición de la advocación mariana, el Ayuntamiento de Vera concede el Escudo de Oro de la ciudad a la Virgen de la Piedad y el Cristo de la Caridad, el 17 de octubre de 2024.

17:30 h. Santos Oficios (Muerte del Señor).

20:30 h. Procesión de la Muy Antigua, Ilustre, Venerable y Patronal Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias (Santo Entierro). Itinerario: Ermita de la Virgen de las Angustias - C/ Del Mar - C/ Juan Anglada - C/ Mayor - C/ Alfredo Almunia (Las Tiendas) - C/ José Gómez - C/ Isabel la Católica - C/ Reconquista, C/ Jacinto Anglada, C/ Del Mar - Ermita de la Virgen de las Angustias. Curiosidades: La capilla delantera del paso de palio de la Stma. Virgen es una réplica de la escena de la Anunciación que se puede contemplar en el ático del retablo mayor de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación de Vera.

SÁBADO SANTO, 19 DE ABRIL

22:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 20 DE ABRIL

08:30 h. Traslado en procesión del Resucitado desde la Ermita de San Ramón a la Ermita de la Patrona. Itinerario: C/ San Sebastián; C/ Mayor; C/ Sol; C/ Del Mar; C/ Jacinto Anglada; C/ Garcilaso de la Vega; C/ Ancha; C/ Isabel la Católica; C/ Presbítero José Gómez; C/ Alfredo Almunia; C/ Mayor; C/ La Plata, Ermita de San Ramón. Curiosidades: cuando son las 08:30 horas las puertas de la ermita de San Ramón vuelven a abrirse para que la procesión de «El Niño Resucitado» inicie su recorrido por las calles de Vera, acompañado por niños y jóvenes portando y haciendo sonar campanas de alegría.

09:00h. Santa Misa en la Ermita de la Patrona y posterior Procesión del Resucitado hasta la Glorieta y tradicional Subasta.

19:30 h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación.