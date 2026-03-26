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Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Vera 2026

Los cortejos procesionales narran la Pasión de Cristo por las calles de Vera a tarvés de sus cofradías y hermandades, de un marcado desarrollo histórico

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Vera

Jueves, 26 de marzo 2026, 13:01

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La Semana Santa veratense inicia tradicionalmente el fin de semana anterior al Domingo de Ramos, con los traslados de imágenes emblemáticas desde sus ermitas hasta ... la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Este acto marca el preludio de una semana repleta de solemnidad y fervor.

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