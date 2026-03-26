Horarios e itinerarios de las procesiones de la Semana Santa de Vera 2026
Los cortejos procesionales narran la Pasión de Cristo por las calles de Vera a tarvés de sus cofradías y hermandades, de un marcado desarrollo histórico
IDEAL
Vera
Jueves, 26 de marzo 2026, 13:01
La Semana Santa veratense inicia tradicionalmente el fin de semana anterior al Domingo de Ramos, con los traslados de imágenes emblemáticas desde sus ermitas hasta ... la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. Este acto marca el preludio de una semana repleta de solemnidad y fervor.
DOMINGO DE RAMOS, 29 de marzo
11:00h. Bendición de las Palmas en la Plaza Virgen de las Angustias. A continuación Procesión Litúrgica, desde la Ermita de la Patrona hasta la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación y celebración de la Santa Misa.
12:30h. Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida popularmente como La Borriquita.
LUNES SANTO, 30 de marzo
9:00h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa
18:00h. Celebración comunitaria de la Penitencia y Confesión individual en la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación.
21:00h. Solemne Vía Crucis parroquial desde la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación.
MARTES SANTO, 31 de marzo
09:00h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa
19:00h. Procesión de la Hermandad Infantil y Juvenil Virgen de los Perdones y Jesús de la Esperanza, compuesta por niños y jóvenes de hasta 25 años.
MIÉRCOLES SANTO, 1 de abril
09:00h. Santa Misa en la Ermita de la Milagrosa
19:00h. Procesión de la Hermandad Infantil y Juvenil Virgen de los Perdones y Jesús de la Esperanza, compuesta por niños y jóvenes de hasta 25 años.
JUEVES SANTO, 2 de abril
17:30h. Santos Oficios (Cena del Señor) en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Encarnación.
19:30h. Procesión de la Real y Venerable Hermandad de San Juan Evangelista y Cristo de la Misericordia.
22:00h. Hora Santa ante el Monumento en el Templo Parroquial.
VIERNES SANTO, 3 de abril
07:30h. Traslado de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias desde su Ermita al Templo Parroquial
08:00h. Tradicional Subida de Jesús desde la Ermita de San Ramón al Templo Parroquial.
09:15h. Pregón del Judio en la Plaza Mayor. Seguidamente, traslado de la Santísima Virgen de las Angustias a su Ermita.
10:00h. Procesión de la Sacramental, Venerable, Muy Ilustre, Muy Antigua, Fervorosa, Mínima y Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
17:30h. Santos Oficios (Muerte del Señor)
20:30h. Procesión de la Muy Antigua, Ilustre, Venerable y Patronal Hermandad de Nuestra Señora la Santísima Virgen de las Angustias (Santo Entierro).
SÁBADO SANTO, 4 de abril
22:00h. Solemne Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 5 de abril
08:30h. Traslado en procesión del Resucitado desde la Ermita de San Ramón a la Ermita de la Patrona.
09:00h. Santa Misa en la Ermita de la Patrona y posterior Procesión del Resucitado hasta la Glorieta y tradicional Subasta.
19:30h. Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Encarnación.
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