Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huércal Overa

El Hospital La Inmaculada incrementa un 43% las resonancias magnéticas en dos años

Hasta el 7 de noviembre, se han realizado 2.131 una cifra que anticipa un «nuevo récord anual si se mantiene el ritmo actual de actividad», según la Junta

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

El Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa ha registrado un incremento del 43% en el número de resonancias magnéticas desde 2022, al pasar de 1. ... 844 estudios a 2.639 en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  4. 4 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6 Meteorólogos señalan las 24 horas del cambio del tiempo en Granada: diez grados menos y lluvias
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  9. 9

    El Covirán hace posible lo imposible
  10. 10 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Hospital La Inmaculada incrementa un 43% las resonancias magnéticas en dos años

El Hospital La Inmaculada incrementa un 43% las resonancias magnéticas en dos años