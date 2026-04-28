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Huércal-Overa

El Hospital La Inmaculada se sitúa en la élite sanitaria europea con su innovador modelo de quirófano ecológico

El centro almeriense es uno de los tres finalistas que optan al prestigioso Fondo del Proyecto de Sostenibilidad de EORNA, un reconocimiento que se decidirá el próximo mes de mayo en el congreso internacional de Dubrovnik

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Operación en Huércal-Overa.
Operación en Huércal-Overa. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

El sistema sanitario almeriense ha alcanzado un hito histórico en el ámbito de la sostenibilidad clínica a nivel continental. El Hospital La Inmaculada, perteneciente al ... Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, ha logrado situar su proyecto técnico titulado 'Preparación ecológica del área quirúrgica' entre los tres mejores de toda Europa. Esta selección convierte al centro en finalista para obtener el Fondo del Proyecto de Sostenibilidad que otorgan de forma conjunta la European Operating Room Nurses Association (EORNA) y la entidad Ansell para el presente ejercicio, consolidando su posición como un referente en la modernización de los cuidados perioperatorios.

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El Hospital La Inmaculada se sitúa en la élite sanitaria europea con su innovador modelo de quirófano ecológico

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