El Hospital La Inmaculada se sitúa en la élite sanitaria europea con su innovador modelo de quirófano ecológico

El sistema sanitario almeriense ha alcanzado un hito histórico en el ámbito de la sostenibilidad clínica a nivel continental. El Hospital La Inmaculada, perteneciente al ... Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, ha logrado situar su proyecto técnico titulado 'Preparación ecológica del área quirúrgica' entre los tres mejores de toda Europa. Esta selección convierte al centro en finalista para obtener el Fondo del Proyecto de Sostenibilidad que otorgan de forma conjunta la European Operating Room Nurses Association (EORNA) y la entidad Ansell para el presente ejercicio, consolidando su posición como un referente en la modernización de los cuidados perioperatorios.

La propuesta del hospital almeriense destaca por abordar uno de los mayores retos de la medicina contemporánea: la descarbonización del bloque quirúrgico. Los quirófanos son, por definición, los entornos hospitalarios que mayor cantidad de residuos generan y los que presentan un consumo energético más intensivo debido a la complejidad de su equipamiento y a la necesidad de mantener condiciones ambientales estrictas. El equipo de enfermería del Hospital La Inmaculada ha diseñado un enfoque integral que busca reducir drásticamente la huella ecológica de estas instalaciones sin comprometer en ningún momento la seguridad del paciente ni la esterilidad del proceso, optimizando cada paso de la preparación quirúrgica bajo criterios de eficiencia y respeto medioambiental.

El desarrollo detallado de esta iniciativa será sometido al escrutinio de la comunidad científica internacional durante el duodécimo Congreso EORNA, que se celebrará en la ciudad croata de Dubrovnik del 14 al 16 de mayo de 2026. Bajo el lema 'La Sinergia de la Experiencia y el Conocimiento', este foro servirá de escaparate para que el equipo almeriense presente sus metodologías ante un tribunal de expertos internacionales. La evaluación será sumamente rigurosa y se basará en indicadores de desempeño ambiental medibles, analizando no solo la innovación clínica aplicada, sino también la viabilidad real de los protocolos propuestos en entornos de alta presión asistencial.

Uno de los puntos fuertes que ha llevado al Hospital La Inmaculada a esta fase final es la escalabilidad de su modelo. El tribunal internacional valorará especialmente la capacidad de este sistema para ser replicado en otros centros sanitarios de diversos países europeos, fomentando una transformación global del sector hacia una economía circular. El proyecto hace hincapié en la gestión eficiente de recursos vitales como el agua y la energía, así como en el uso responsable de suministros médicos, buscando minimizar el impacto de los materiales de un solo uso y mejorar la gestión de los residuos biológicos y químicos derivados de la actividad quirúrgica.

Este reconocimiento internacional pone de relieve que la labor asistencial desarrollada en el norte de la provincia de Almería está plenamente alineada con los objetivos globales de salud comunitaria y preservación del planeta. La presencia del hospital en Dubrovnik permitirá a sus profesionales participar en el debate donde se definen las mejores prácticas de la enfermería quirúrgica europea, compartiendo conocimientos con las instituciones más avanzadas del continente. La resolución definitiva sobre la adjudicación del fondo se hará pública durante las ponencias técnicas del congreso, en lo que promete ser un momento clave para la proyección de la sanidad pública andaluza como un motor de excelencia y responsabilidad ecológica en el siglo XXI.