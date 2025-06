El hotel Best Oasis Tropical reabre sus puertas tras la ampliación y la reforma integral

María Paredes Moya Mojácar Jueves, 19 de junio 2025, 15:24 Comenta Compartir

La cadena hotelera Best Hotels, que gestiona 39 hoteles entre España, Andorra y República Dominicana, con más de 12.500 habitaciones, ha finalizado las obras de reforma integral y ampliación del hotel Best Oasis Tropical, situado en primera línea de playa en Mojácar (Almería). Tras varios meses de trabajos, el establecimiento reabre con una imagen completamente renovada, más servicios, nuevas experiencias y una oferta adaptada tanto al público familiar como a los huéspedes que buscan una estancia más exclusiva.

El proyecto de reforma ha supuesto la renovación total de todas las habitaciones, que ahora cuentan con tecnología de última generación y un diseño moderno y funcional. Además, el hotel ha ampliado su capacidad hasta las 425 habitaciones e incluye nuevas categorías como habitaciones swim-out y junior suites.

Los espacios comunes también han sido completamente reformados. El restaurante bufé estrena nuevos espacios de show-cooking, una mayor variedad de propuestas gastronómicas y un diseño más funcional y atractivo. El entorno exterior ha sido rediseñado con nuevas zonas ajardinadas, áreas de relax y un mayor número de piscinas, algunas de ellas privadas y con acceso directo desde las habitaciones swim-out.

Durante el verano, también se inaugurará una zona exclusiva Roof Top Premium, que incluye un elegante sky-bar y una piscina infinity con vistas al mar, disponible únicamente para clientes con servicio premium. Además, se está trabajando en uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa: la apertura de una gran zona splash en una parcela anexa al hotel. Este espacio ha sido diseñado especialmente para los más pequeños y contará con toboganes, chorros de agua, juegos interactivos y cubos basculantes, garantizando diversión y seguridad en un entorno tematizado.

Juan Alcubilla, director general corporativo de Best Hotels, destaca que «la reapertura del Best Oasis Tropical es un paso más en nuestra apuesta por elevar el nivel de calidad y sostenibilidad de nuestra oferta en la Costa de Almería. Hemos combinado diseño, confort e innovación tecnológica para ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia vacacional de primer nivel». El nuevo Best Oasis Tropical incorpora además mejoras en eficiencia energética, como iluminación LED de bajo consumo, sistemas de climatización inteligentes y optimización en el uso del agua, en línea con el compromiso de Best Hotels con la sostenibilidad y la reducción de la huella ambiental.

Best Hotels, la compañía hotelera con más habitaciones en la Costa de Almería

Con más de 2.850 habitaciones en la provincia de Almería, Best Hotels es la cadena con mayor capacidad alojativa de la región, presente en municipios como Mojácar y Roquetas de Mar. La renovación integral del Best Oasis Tropical reafirma su apuesta por el destino y consolida a la compañía como un referente en el sector turístico de la zona. En Mojácar, la compañía adquirió el Best Indalo y los Apartamentos Best Pueblo Indalo en 1996, y ha seguido ampliando su presencia con el Best Mojácar (2000), el Best Oasis Tropical (2003) y, más recientemente, construyó los Apartamentos Best Indalo en 2023. En Roquetas de Mar, Best Hotels también se ha consolidado con los hoteles Best Sabinal y Best Roquetas, adquiridos en 2016 y 2018, respectivamente.