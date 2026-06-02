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Huércal-Overa alza la voz y exige al Gobierno una oficina de Extranjería para acabar con el colapso y el aislamiento

El Ayuntamiento huercalense lidera una reivindicación histórica de las comarcas del Levante, el Almanzora y Los Vélez, ofreciéndose incluso a costear de forma íntegra las obras de ampliación para que el proyecto tenga un coste cero para el Estado

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Reunión del regidor con entidades de extranjeros.
Reunión del regidor con entidades de extranjeros. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

La brecha administrativa que penaliza históricamente al norte de la provincia de Almería ha encontrado una respuesta contundente e institucional en el municipio de Huércal- ... Overa. El Ayuntamiento de la localidad ha elevado de forma oficial una propuesta de máxima relevancia para solicitar formalmente al Gobierno de España la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Descentralizada de Extranjería en su término municipal. Esta iniciativa pretende dar un vuelco definitivo a la actual centralización de servicios, planteando que esta nueva dotación pública se integre directamente mediante la ampliación de la actual Oficina de expedición de Pasaportes y Documento Nacional de Identidad, cuyas instalaciones ya operan con éxito y reúnen las condiciones idóneas para acoger la extensión de estas nuevas competencias estatales.

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