Huércal-Overa alza la voz y exige al Gobierno una oficina de Extranjería para acabar con el colapso y el aislamiento

La brecha administrativa que penaliza históricamente al norte de la provincia de Almería ha encontrado una respuesta contundente e institucional en el municipio de Huércal- ... Overa. El Ayuntamiento de la localidad ha elevado de forma oficial una propuesta de máxima relevancia para solicitar formalmente al Gobierno de España la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina Descentralizada de Extranjería en su término municipal. Esta iniciativa pretende dar un vuelco definitivo a la actual centralización de servicios, planteando que esta nueva dotación pública se integre directamente mediante la ampliación de la actual Oficina de expedición de Pasaportes y Documento Nacional de Identidad, cuyas instalaciones ya operan con éxito y reúnen las condiciones idóneas para acoger la extensión de estas nuevas competencias estatales.

Con el objetivo claro de derribar cualquier reticencia de carácter presupuestario o burocrático por parte del Ejecutivo central, el consistorio de Huércal-Overa ha puesto sobre la mesa una propuesta económica sumamente generosa y difícil de rechazar. La corporación municipal ha anunciado públicamente su firme compromiso de asumir por completo la realización del estudio técnico previo, así como de financiar íntegramente de las arcas locales todas las reformas estructurales y adaptaciones arquitectónicas que requiera el local actual. Mediante esta fórmula de cooperación institucional, la Administración General del Estado tiene la oportunidad de desplegar estos servicios de extranjería en un entorno moderno y plenamente operativo a coste cero para las arcas estatales, demostrando la voluntad inequívoca del municipio por facilitar una solución inmediata.

Esta reclamación no nace de un impulso aislado, sino que cuenta con el respaldo unánime de un sólido y compacto frente social e institucional que dota a la petición de una fuerza incuestionable. El pasado 18 de mayo, el Consejo Local de Inmigración, un órgano de vital importancia que agrupa a los diferentes representantes políticos y a las asociaciones civiles de diversos países con arraigo en la comarca, aprobó la propuesta por unanimidad. Este consenso social se vio refrendado de manera categórica el pasado 29 de mayo en el Pleno ordinario del Ayuntamiento, donde todos los grupos políticos de la corporación huercalense, sin distinción de siglas, votaron a favor de la medida, escenificando una unidad sin fisuras ante una necesidad vecinal que se considera urgente.

El verdadero motor de esta iniciativa es la lucha incansable por erradicar la flagrante desigualdad territorial que sufren a diario los habitantes y los sectores productivos de las comarcas del Levante Almeriense, el Valle del Almanzora y la comarca de Los Vélez en su relación con la Administración Pública. En la actualidad, la totalidad de las dependencias gubernamentales destinadas a Extranjería se concentran exclusivamente en Almería capital y en la comarca del Poniente, una distribución geográfica que ignora la realidad de la zona norte de la provincia. Esta alarmante carencia de servicios periféricos obliga a miles de usuarios a enfrentarse de manera habitual a desplazamientos que superan con creces los 200 kilómetros entre la ida y la vuelta para poder resolver trámites presenciales que deberían ser básicos e inmediatos.

Las consecuencias de esta falta de previsión logística en Almería adquieren tintes dramáticos para las familias y los profesionales de las zonas afectadas. Los usuarios se ven obligados a invertir jornadas completas de viaje simplemente para la toma de huellas obligatoria, la recogida física de la Tarjeta de Identidad de Extranjero o la simple asignación de un número NIE. A la enorme distancia física que separa a estas comarcas de la capital se le suma un escenario generalizado de saturación burocrática, caracterizado por una crónica escasez de citas disponibles y por los recurrentes fallos técnicos que sufren las plataformas web oficiales, lo que convierte la obtención de un turno en una misión casi imposible para los ciudadanos.

Este bloqueo administrativo no solo representa un quebradero de cabeza burocrático, sino que se traduce directamente en un grave perjuicio económico que frena el dinamismo de dos de los grandes motores socioeconómicos de la provincia de Almería: el transporte de mercancías y la agricultura intensiva. Las empresas agrarias y las flotas logísticas del Levante y el Almanzora ven cómo sus trabajadores pierden jornadas laborales completas en carreteras y salas de espera, retrasando contrataciones cruciales y paralizando expedientes laborales vitales para la campaña agrícola. La falta de agilidad en los documentos de los empleados genera una inseguridad jurídica y operativa que lastra la competitividad de las cooperativas y las mercantiles de la zona frente a otras regiones españolas.

Frente a este adverso panorama, la propuesta liderada por Huércal-Overa emerge como una solución lógica, sostenible y solidaria para vertebrar de manera equilibrada el mapa de la provincia. Con la puesta en marcha de esta oficina descentralizada, no solo se aliviaría de forma considerable la tremenda saturación que sufren las oficinas de Almería capital, sino que se humanizaría la atención al ciudadano extranjero, facilitando la regularización y la inserción laboral de un colectivo humano que resulta fundamental para el sostenimiento demográfico y económico de los municipios del interior almeriense.

Con este paso estratégico, el Ayuntamiento de Huércal-Overa ratifica de manera decidida su vocación de servicio público y consolida su rol histórico como indiscutible cabecera de comarca y municipio de referencia para todo el norte provincial. La localidad vuelve a demostrar su capacidad para liderar la demanda de servicios esenciales, sanitarios, judiciales y, ahora, administrativos, extendiendo su radio de influencia positiva a decenas de pequeños pueblos vecinos. Ahora la pelota queda en el tejado del Gobierno de España, que deberá decidir si acepta la mano tendida de un municipio almeriense dispuesto a pagarlo todo a cambio de justicia territorial para sus vecinos.