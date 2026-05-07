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Huércal-Overa y la Cámara sellan una alianza estratégica para blindar el futuro de sus pymes y autónomos

El alcalde Domingo Fernández y Jerónimo Parra firman un convenio que consolida la delegación cameral en el municipio como epicentro de asesoramiento, ayudas públicas y digitalización

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Firma del convenio en Huércal-Overa.
Firma del convenio en Huércal-Overa. (R. I.)

Marcos Tárraga

Huércal-Overa

En un paso decisivo para consolidar el liderazgo económico del municipio en la comarca del Levante Almeriense, el Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cámara ... Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería han formalizado esta mañana un ambicioso convenio de colaboración. La firma, protagonizada por el alcalde de la localidad, Domingo Fernández, y el presidente de la institución cameral, Jerónimo Parra, sienta las bases de un marco de cooperación estable diseñado específicamente para fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, así como para ofrecer un paraguas de seguridad y crecimiento a los emprendedores locales.

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Huércal-Overa y la Cámara sellan una alianza estratégica para blindar el futuro de sus pymes y autónomos

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