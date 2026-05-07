Huércal-Overa y la Cámara sellan una alianza estratégica para blindar el futuro de sus pymes y autónomos

En un paso decisivo para consolidar el liderazgo económico del municipio en la comarca del Levante Almeriense, el Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cámara ... Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería han formalizado esta mañana un ambicioso convenio de colaboración. La firma, protagonizada por el alcalde de la localidad, Domingo Fernández, y el presidente de la institución cameral, Jerónimo Parra, sienta las bases de un marco de cooperación estable diseñado específicamente para fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, así como para ofrecer un paraguas de seguridad y crecimiento a los emprendedores locales.

El núcleo fundamental de este acuerdo histórico es el desarrollo y la consolidación definitiva de la Delegación Cameral en Huércal-Overa, situada estratégicamente en las dependencias municipales de la Avenida Guillermo Reyna. Este espacio no se concibe como una oficina administrativa más, sino como una unidad de proximidad de alto rendimiento. El objetivo es que el tejido empresarial huercalense pueda acceder a servicios integrados de primer nivel sin necesidad de realizar desplazamientos a la sede central de la capital. Desde esta oficina, los técnicos ofrecerán información pormenorizada sobre convocatorias de subvenciones, tramitación de ayudas públicas, programas de formación continua y un asesoramiento técnico especializado que pretende ser el motor de arranque de nuevos proyectos y el soporte de los ya existentes.

El convenio no solo asegura la presencia física de la Cámara, sino que despliega un ambicioso plan de actividades que se ejecutará a lo largo de los próximos meses. Entre las líneas de actuación prioritarias destacan la dinamización del comercio local a través de campañas de promoción coordinadas, el apoyo decidido al emprendimiento joven y senior, y un enfoque especial en la digitalización. En un mercado global cada vez más exigente, ambas instituciones coinciden en que la transformación digital de las pymes de Huércal-Overa es un requisito innegociable para su supervivencia y expansión. Por ello, el asesoramiento directo en nuevas tecnologías y la formación en competencias digitales ocuparán un lugar preeminente en el calendario de actuaciones conjuntas.

Tras la rúbrica del documento, el alcalde Domingo Fernández ha puesto en valor el carácter estratégico de este acuerdo para el bienestar social de la zona. Fernández ha subrayado que la apuesta por los autónomos y las pymes es, en realidad, una apuesta por la generación de empleo de calidad y la fijación de la población al territorio. Para el regidor, es vital que cada emprendedor huercalense sienta que tiene a su entera disposición todos los recursos de la Cámara de Comercio «aquí mismo, en su Ayuntamiento», eliminando barreras burocráticas y facilitando un ecosistema donde la innovación sea la norma y no la excepción.

Por su parte, la Cámara de Comercio reafirma con este convenio su política de capilaridad en la provincia, reconociendo a Huércal-Overa como un polo de atracción económica fundamental. La colaboración técnica que ahora se refuerza permitirá que el municipio no solo sea más competitivo en el contexto provincial, sino que sus empresas cuenten con las herramientas necesarias para internacionalizarse y profesionalizarse bajo los estándares de excelencia que promueve la institución cameral. Con esta firma, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio envían un mensaje de unidad y apoyo incondicional a quienes arriesgan y crean riqueza en el municipio, garantizando que el acompañamiento institucional será constante en cada fase del ciclo empresarial.