Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Huércal-Overa cede las casetas para la feria a las cofradías y la asociación coros y danzas

El Consistorio pone a disposición estos espacios para que recauden fondos para sus fines propios

M. T.

Huércal-Overa

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal-Overa apoya a las cofradías del municipio (La Borriquita, Paso Morado, Paso Blanco y Paso Negro) y a la Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen del Río con la cesión gratuita de las casetas para la Feria 2025.

Así ha quedado de manifiesto en el convenio que el Alcalde, Domingo Fernández, ha firmado junto a los responsables de las Cofradías y la mencionada Asociación ya que «el Ayuntamiento tiene el objetivo de promover actividades culturales, sociales y festivas, fomentando la colaboración con entidades sin ánimo de lucro».

A través de la rubrica se proporcionan por parte del Consistorio las instalaciones municipales del Recinto Ferial para el desarrollo de la caseta en la Feria, en concreto se trata del espacio y las carpas, valoradas en más de 7.000 euros para cada uno de los beneficiarios.

El Alcalde explicó que «un año más ponemos a disposición de las Cofradías y la Asociación Coros y Danzas Virgen del Río las casetas de nuestra Feria. Esta es una ayuda que se suma a la que anualmente ya damos a las Cofradías de cara a Semana Santa, una forma de colaborar con nuestra Semana Grande, a la vez que promovemos los valores de las tradiciones y Folclore con la Asociación de Coros y Danzas».

La Feria es «una importante fuente de ingresos para ellos, así un año más firmamos este convenio para que puedan montar sus casetas y disfrutar con los vecinos de nuestra feria a la vez que recaudan fondos para sus fines».

En el acto de la firma ha acompañado al alcalde la concejal de Cultura, Juani Egea, y representantes de las Cofradías y la Asociación Cultural Coros y Danzas Virgen del Río.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Huércal-Overa cede las casetas para la feria a las cofradías y la asociación coros y danzas

Huércal-Overa cede las casetas para la feria a las cofradías y la asociación coros y danzas