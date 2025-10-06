Huércal-Overa se convierte en capital del bolillo con más de 300 participantes en el XV Encuentro de Encajeras

Marcos Tárraga Huércal-Overa Lunes, 6 de octubre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Huércal-Overa se convirtió ayer domingo en la capital del Bolillo con la celebración del XV Encuentro de Encajeras de Bolillo de la Villa, organizado desde el Ayuntamiento y la Asociación La Cuna del Bolillo.

El evento se desarrolló en la Nave Polivalente «en la que se hizo participe a los vecinos que han podido disfrutar de los encajes de bolillo, encajes que han sido el oficio de tantas vecinas de nuestro pueblo durante años y que está ligado a nuestras raíces y cultura», recordó el alcalde, Domingo Fernández, que estuvo acompañado en el evento por la concejal de Bienestar Social, Ana Martínez, la edil Mónica Navarro, representantes de la Asociación la Cuna del Bolillo y de las distintas asociaciones participantes a las que se les hizo entrega de un pequeño recuerdo de su paso por el municipio. Asociaciones llegadas desde distintos puntos de las provincias de Almería, Granada, Murcia, Málaga Alicante y por supuesto del término municipal de Huércal-Overa.

El primer edil agradeció a todas las asociaciones presentes «que un año más formen parte de nuestro encuentro y sobre todo que trabajen por conservar, mostrar y enseñar el arte del bolillo a las nuevas generaciones. Huércal-Overa siempre ha estado vinculada a esta tradición artesanal, han sido muchas las mujeres que han aprendido esta técnica de generación en generación, en el hogar. La realización tanto de bordados como de encajes era una actividad que generalmente se hacía en común, un lugar de encuentro y charla para las mujeres que hoy recuperamos en este espacio de la Nave Polivalente». Destacando a la Asociación la Cuna del Bolillo por la importante labor que están desarrollando «por mantener viva parte de nuestra cultura».

El ritmo y la música estuvieron muy presentes en una jornada que además de mantener las tradiciones fue un agradable día con la convivencia como protagonista.